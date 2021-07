Kryptowährungen und Krypto-Aktien unter einem Dach – das Solactive Smart Crypto Zertifikat ist eine absolute Weltneuheit. Im Gespräch mit wallstreet:online erklärt Thomas Rappold, warum Korrekturphasen eine Chance sind.

Thomas Rappold: In der Tat ist der Smart Crypto Economy Index weltweit einmalig und eine starke Innovation. Erstmalig können Privatanleger umfassend in den Krypto-Markt einsteigen und von der gesamten Wertschöpfungskette profitieren. Als Index-Konzipierer ist mir bei Design der Produkte immer wichtig, dass Anleger eben von allen wichtigen Facetten des jeweiligen Themas profitieren. Im Falle der Krypto-Wirtschaft haben wir folgende Branchensegmente als relevant erachtet und im Index abgebildet:

wallstreet:online: Herr Rappold, Investments in Kryptowährungen waren in den vergangenen Monaten nichts für schwache Nerven. Das Solactive Smart Crypto Indexzertifikat * ist das weltweit erste Produkt, das Kryptowährungen und Aktien mit Krypto-Bezug kombiniert. Welche Vorteile ergeben sich dabei für Anleger?

Krypto Miner, Krypto Chip Designer, Krypto Börsen, Krypto Payment Plattformen, Blockchain Plattformen, eCommerce Plattformen, Investment-Banken, Asset Manager & Custodian Banken.

Frei nach dem bewährten Anlegermotto, „don’t do all eggs in one basket“ bietet die Anlage in den Smart Crypto Index einen breiten Einstieg in ein spannendes Wachstumssegment und schützt Anleger aber auch vor Einzelengagements in „heiße“ Aktien oder einzelne Kryptos.

wallstreet:online: Umfragen zeigen: Für den Großteil der Retail Investoren bleibt die Krypto-Branche nach wie vor eine komplizierte und riskante Nische. Was ist das beste Argument, gerade jetzt in dieses Thema zu investieren?

Thomas Rappold: Krypto als Anlageform aber auch in der konkreten Anwendung gewinnt einen immer stärkeren Zulauf bei Privatanlegern aber auch und gerade im Bereich institutioneller und vermögender Anleger. Man könnte auch sagen von der Nische in den Mainstream. Die aktuelle Korrektur am Krypto-Markt ist nur gesund. Auch bei Aktien gibt es immer wieder Konsolidierungs- und Korrekturphasen. Für Neuanleger bietet dies die Chance noch auf einen Zug aufzuspringen, der quasi schon davongefahren ist.

Positiv stimmt, dass Kryptos in immer mehr Anwendungsszenarien zum Einsatz kommen. Einer der grössten Märkte wird die elektronische Bezahlung mit Krypto-Geld bzw. mit elektronischem Geld sein. Internationale Zentralbanken haben längst mit der Konzeption und Entwicklung von elektronischem Zentralbankgeld begonnen. Am Weitesten scheint im Moment China zu sein. Der eYuan befindet sich bereits in der Erprobungsphase und mit einem breitflächigen Einsatz ist zu den Olympischen Winterspielen im kommenden Jahr zu rechnen.

wallstreet:online: Intel, Facebook, Visa, JP Morgan und viele mehr - die Zusammensetzung des Smart Crypto Economy Index zeigt, dass viele etablierte Player längst im Kryptogeschäft aktiv sind. Nach welchen Kriterien sucht Ihr Team die vielversprechendsten Werte heraus?

Thomas Rappold: Unser Ziel ist, die jeweils führenden Unternehmen der weiter oben genannten Branchensegmente im Smart Crypto Economy Index abzubilden. Wir suchen nach den Marktführern in den jeweiligen Segmenten. Hierzu schauen wir uns genau deren Krypto-Exposure vor allem in Bezug auf ihre jeweiligen Umsätze an.

Ein weiteres Kriterium sind die finanziellen Kennzahlen. Nur die Unternehmen kommen in den Index, die auch hinsichtlich den Kenngrössen Freier Cash Flow, Umsatzwachstum, Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, Gewinnmarge und Cash-Position zu den Besten gehören. In der Vergangenheit hat dieser Ansatz bei vergleichbaren Indizes aus meiner Feder zu einer deutlichen Outperformance gegenüber der Konkurrenz geführt. Insbesondere gegenüber ETFs und Fonds.

wallstreet:online: Zum Schluss ein kurzer Blick in die Glaskugel. Der regulatorische und politische Druck auf Kryptowährungen nimmt zu, Bitcoin und Co. haben zum Teil deutlich an Wert verloren. Wie geht es in den kommenden 12 Monaten weiter?

Thomas Rappold: Wie immer entwickelt sich alles anders als man dachte. Insofern beteilige ich mich nicht an Spekulationen und verschwende auch keine Zeit in Hellseherei. Anlegen ist das Gegenteil von spekulieren. Hierzu gehört ein gewisser Mut und es gilt den Blick in die Zukunft zu richten. Der Smart Crypto Economy Index bietet aufgrund seiner breiten Aufstellung eine solide Basis und gleichzeitig genug Opportunitäten für risikobewusste Anleger. Etwaige Korrekturen wie aktuell, bieten immer die Chance für Neuengagements, da man für den selben Betrag mehr Anteile erhält.

Die Fragen stellte Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

*= Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung.

Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass interessierte Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.