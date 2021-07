Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.07.2021

Kursziel: 29,25 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker



Q2 2021: Höchster Quartals-Objektumsatz in der Unternehmensgeschichte erreicht; DGA hebt Objektumsatzprognose an, Kursziel auf 29,25 EUR (bisher: 23,40 EUR) angehoben; Rating: Kaufen



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (kurz: DGA) konnte nach dem besten 1. Quartal der Unternehmensgeschichte im zweiten Quartal 2021 den positiven Trend fortsetzten. Im 2. Quartal 2021 erzielte die DGA den höchsten Quartals-Objektumsatz in der über 35-jährigen Unternehmensgeschichte. Der Objektumsatz erhöhte sich um 75,7% auf die Rekordsumme von 48,33 Mio. EUR (VJ: 27,50 Mio. EUR) und die Netto-Courtage um 65,1 % auf 4,26 Mio. EUR (VJ:2,58 Mio. EUR). Folglich wurde eine Courtage-Marge von 8,8 % (VJ: 9,4 %) erzielt. Auf den Sommer-Auktionen im Zeitraum zwischen April und Juni wurden von der DGA und deren Tochtergesellschaften insgesamt 374 Objekte (VJ: 363 Objekte) erfolgreich verkauft, was bedeutet, dass sich der durchschnittliche Umsatz je Objekt ebenfalls deutlich um 70,6 % von 0,08 Mio. EUR auf 0,13 Mio. EUR erhöht hat. Der weiter steigende Objektumsatz zeigt, dass sich das Interesse der Investoren an Immobilien weiterhin auf einem hohen Niveau bewegt.



Zu der weiteren anhaltenden positiven Unternehmensentwicklung haben, neben der Deutschen Grundstücksauktionen AG, auch die Tochtergesellschaften beigetragen. Die Muttergesellschaft DGA konnte im abgelaufenen zweiten Quartal 2021 den Objektumsatz um 99,0 % auf 19,44 Mio. EUR steigern. Des Weiteren haben die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG mit 4,86 Mio. EUR (+132,5%), die Sächsische Grundstücksauktionen AG mit 7,52 Mio. EUR (+46,4%) und die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG mit 8,90 Mio. EUR (+279,9%) zu dem Rekordobjektumsatz beigetragen. Lediglich die Plettner & Brecht Immobilien GmbH und die Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH haben



