Amazon, VW, Shop Apotheke, Gold – so ist die Marktlage Gastautor: Daniel Saurenz | 06.07.2021, 16:48 | 34 | 0 | 0 06.07.2021, 16:48 | Die Amerikaner bringen am Dienstag die erhoffte Bewegung in den Markt. Amazon klettert in den USA in Richtung Rekordhoch. Wir hatten diese Bewegung erwartet und erst am Freitag Abend eine große Mail mit diversen Long-Empfehlungen auf Amazon versandt. Einen Überblick über unser Angebot finden Sie hier. Daniel bespricht die Marktlage und die jüngste Entwicklung bei VW, Shop Apotheke, Gold hier im VIDEO mit L&S.

