Neue Diamanten-Entdeckung in Kanada jetzt offiziell

Erste Bohrergebnisse von Arctic Star bestätigen, dass der Sequoia-Kimberlit diamanthaltig ist

Laut dem Report " Sampling and estimation of diamond content in kimberlite based on microdiamonds" (2014): "Bei der Entdeckung muss eine Anomalie als kimberlitisch und diamanthaltig bestätigt werden." Somit haben die heutigen Ergebnisse nun offiziell bestätigt, dass Arctic Star eine Entdeckung gemacht hat!

"Eine Kimberlit-Lagerstätte kann aus Material bestehen, das von mehr als einem vulkanischen Ereignis abgelagert wurde und mehrere Kimberlit-Familien in der Lagerstätte bildet. Kimberlite innerhalb einer Lagerstätte können unterschiedliche geologische Eigenschaften aufweisen, die unterschiedliche Diamantsortimente enthalten, die als unterschiedliche Kimberlitfazies beschrieben werden. Die Forschung basiert auf der Prämisse, dass eine Lagerstätte aus verschiedenen Domänen besteht, von denen jede einzigartige lithologische und diamantenhaltige Merkmale aufweist. Der Diamantgehalt und der Wert werden konsequent nach Domäne bewertet, egal ob es sich um eine Lithofazies oder eine Unterteilung einer Lithofazies handelt...

Die Genauigkeit des geologischen Modells wird kritisch, wenn einige Domänen in der Pipe wirtschaftlich marginal sind, während andere sehr wirtschaftlich für den Abbau sind...

Von Anfang an besteht die Idee darin, alle geologischen Domänen in der Lagerstätte zu identifizieren. Jede Domäne wird einzeln bewertet, um den Gesamtwert der Lagerstätte zu ermitteln. Einige Domänen könnten diamantführend, aber unwirtschaftlich sein, wenn sie isoliert betrachtet werden, aber wirtschaftlich rentabel, wenn sie in Bezug auf benachbarte Domänen betrachtet werden. Eine Lagerstätte kann auf der Basis des Wertes von nur einer ihrer Domänen wirtschaftlich rentabel werden oder sie kann einfach aufgrund der problematischen Lage von höher bewerteten Domänen unrentabel bleiben."

In den ersten Bohrlöchern Diamanten gefunden zu haben, ist ein großer Erfolg. Nun sind weitere Arbeiten bei Sequoia erforderlich, um weitere diamanthaltige Domänen innerhalb des Kimberlitkomplexes zu finden und ein geologisches Modell zu erstellen.

Die Bohrergebnisse von 4 weiteren Kimberliten, die während des Bohrprogramms im Frühjahr 2021 gefunden wurden, stehen noch aus und werden voraussichtlich in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

Das Management-Team von Arctic Star wird die Diamantenentdeckung bei Sequoia in einem Live-Online-Event am morgigen Mittwoch um 19 Uhr MEZ diskutieren.

Die vollständige Pressemitteilung von heute (frei übersetzt):

Diamanten im Sequoia-Kimberlit-Complex bestätigt, Arctic meldet erste Laborergebnisse, Diagras-Projekt, NWT, Kanada

Highlights

• Sequoia-Kimberlit-Complex ist diamantführend

• Die Ergebnisse sind ermutigend, das Unternehmen bereitet sich auf ein Nachfolge-Bohrprogramm auf noch nicht getesteten Sektoren dieses großen, etwa 1 km langen Kimberlit-Complexes vor

6. Juli 2021 - Vancouver, British Columbia - Arctic Star Exploration Corp. ("Arctic Star" oder das "Unternehmen") (TSXV:ADD) (Frankfurt:82A2) (WKN:A2DFY5) (OTC:ASDZF) freut sich bekanntzugeben, dass es die ersten Ergebnisse seines Frühjahrsbohrprogramms erhalten hat, bei dem 5 neue Kimberlite entdeckt wurden. Die ersten Ergebnisse stammen aus dem Sequoia-Kimberlit-Complex und sind unten in Tabelle 1 beschrieben.

Tabelle 1. Caustic Fusion Ergebnisse, Sequoia Kimberlit

Anmerkungen zu den Ergebnissen: Der Kimberlit wurde per Chain-of-Custody an die SRC-Labors in Saskatoon geschickt. SRC ist ein unabhängiges Labor, das SCC-akkreditiert ist, ISO/IEC 17025. Die Proben werden mit dem Kaustikschmelzverfahren untersucht, bei dem bis zu 8 kg schwere Proben in einem Ofen mit Natronlauge bei Temperaturen von >500C geschmolzen werden. Der heiße Rückstand wird dann durch Siebe geschüttet und das verbleibende Material wird anschließend chemisch behandelt, um den Rückstand auf eine handhabbare Größe zu reduzieren. Die Rückstände werden dann beobachtet und die Diamanten werden gewonnen.

Das Frühjahrsbohrprogramm war darauf ausgelegt, innerhalb der vorgegebenen Zeit und des Budgets so viele neue Kimberlite wie möglich zu entdecken. Die Idee war, die Kimberlite mit einem oder zwei Bohrlöchern zu markieren und zu ihnen für weitere Arbeiten zurückzukehren, wenn Diamanten vorhanden waren. Arctic Star hat die Existenz des großen Kimberlit-Complex bei Sequoia erfolgreich nachgewiesen und wir wissen nun, dass er signifikant diamantenhaltig ist. Weitere Arbeiten sind daher gerechtfertigt.

Bemerkenswert in Tabelle 1 ist die unterschiedliche Anzahl der Diamanten zwischen den Bohrlöchern 04 und 05. Bohrloch DG2021-04 hat fast die doppelte Anzahl an Diamanten wie 05, was auf variable Diamantgehalte innerhalb dieses großen Kimberlitkomplexes hinweist. Abbildung 1 zeigt die Lage der beiden Bohrlöcher mit einem Hintergrund der Schwerkraftanomalie, von der angenommen wird, dass sie den Complex abbildet. Die beiden Löcher wurden im Abstand von 220 m in gegensätzliche Teile des Complex gebohrt.

Das Labor hat Beschreibungen von einem Dutzend der größeren Diamanten gegeben. Sie sollen alle von weißer Farbe sein. Die Mehrheit, 75%, wird als klar beschrieben, der Rest als gebrochen weiß oder trüb. Es ist zu früh, um viel über die Qualität der Diamanten zu sagen. Was man sagen kann, ist, dass es ermutigender ist, klare weiße Steine zu haben, als dass die Mehrheit der Diamanten als "boart" beschrieben wird. Es sind keine braunen oder boartigen Steine in diesen Proben zu finden. Die Qualität von Diamanten wird normalerweise anhand einer großen Probe von Steinen in handelsüblicher Größe bestimmt, die in einer Sammelprobe gesammelt werden. Dies ist eine Aufgabe für die Zukunft.

Patrick Power, Präsident des Unternehmens, sagte: "Diese Ergebnisse, die zeigen, dass der Sequoia-Kimberlit-Complex diamantführend ist, insbesondere die hohen Diamantenzahlen aus Bohrloch DG-2021-04, sind sehr ermutigend. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen dem JV ein Explorationsbudget für Sommer/Herbst 2021 vorlegen, das Pläne für eine Rückkehr zum Feld und weitere Bohrungen zur Erprobung dieses Ziels enthält. Diese Pläne würden modifiziert werden, um die Erprobung anderer Kimberlite einzuschließen, falls wir weitere ermutigende Diamantergebnisse erhalten."

Der nächste Schritt wäre, alle Sektoren des Sequoia-Kimberlit-Complex mit mehreren Bohrungen zu testen, um die Geologie und die Verteilung der Diamanten zu verstehen. In Abbildung 1 sind die Bereiche, die getestet werden müssen, in orangefarbenen Klammern dargestellt. Dies würde eine weitere Fokussierung (mehr Bohrungen für die Tonnage und Großproben für den Gehalt und den Preis) auf die Teile des Complex mit höherer Diamantanzahl in der Zukunft ermöglichen, falls dies gerechtfertigt ist. Idealerweise würde jeder 15-Millionen-Tonnen-Abschnitt im Complex 2-3 Bohrungen benötigen, um ein erstes Verständnis der Geologie und der Diamantenverteilung zu erlangen.



Abbildung 1. Lage der Frühjahrs-2021-Sequoia-Complex-Bohrung, der Hintergrund ist ein farbiges Raster der Bodengravitationsdaten (0,1-Milligal-Konturen), schwarze Punkte sind die Gravitationsstationen. Blaue Linien umreißen Seen. Orangefarbene Klammern markieren größere Spuren vom Complex, die durch Bohrungen getestet werden müssen.

Hubschraubergestützte Bohrungen auf dem Sequoia-Ziel sind zu den meisten Zeiten des Jahres möglich (Nov-Jan aufgrund der Dunkelheit, die den Flugverkehr einschränkt, nicht empfohlen), da Teile auf dem Land vorkommen oder vom Ufer aus mit Hilfe von Winkelbohrungen gebohrt werden können und mit der Finanzierung begonnen werden könnte. Das Ziel ist nur 6,2 km vom Explorationscamp entfernt.

Das Diagras-Projekt ist ein Joint Venture zwischen Arctic Star und Margaret Lake Diamonds Inc. ("DIA"). Arctic Star hat in diesem Jahr das Management des Diagras-Projekts übernommen und ein Budget von $2,1 Mio. für das Frühjahr 2021 vorgeschlagen, um geophysikalische Bohrungen auf dem Grundstück durchzuführen. Am Ende dieses Budgetzeitraums, am 31. Juli 2021, werden die Eigentumsverhältnisse etwa 80% Arctic Star und 20% DIA betragen. Ein neues "Sommer/Herbst"-Budget, das weitere Bohrungen auf Sequoia beinhalten wird, soll im Juli innerhalb des JVs diskutiert werden.

Die Laborergebnisse aus den anderen entdeckten Kimberliten stehen noch aus und sind in den nächsten 3-6 Wochen zu erwarten.

Schließen Sie sich Pat Power, Buddy Doyle und dem Team von Arctic Star Exploration am 7. Juli @ 10 AM PT [19 Uhr MEZ] an, wenn die jüngsten Diamantenergebnisse des Diagras-Projekts in Lac de Gras diskutiert werden. Anmeldung hier: https://event.zimtu.com/arcticstar/

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung ist Buddy Doyle, AUSIMM, ein Geologe mit über 35 Jahren Erfahrung in der Diamantenexploration, -entdeckung und -bewertung. Er ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101.

Über Arctic Star

Arctic Star ist in erster Linie ein Diamantenexplorer und entdeckte vor kurzem 5 neue Kimberlite im produktiven Kimberlitfeld Lac De Gras, das 2 Kimberlit-Minenkomplexe mit einem Wert von mehreren Milliarden Dollar unterstützt. Das Unternehmen besitzt außerdem eine 958 Hektar große Explorationsgenehmigung mit mehreren diamanthaltigen Kimberliten auf seinem Timantti-Projekt in Kuusamo, Finnland. Arctic Star hat sein Stien-Diamantenprojekt in Nunavut an GGL Diamonds optioniert, die Arbeiten planen, sobald die Covid-Beschränkungen aufgehoben sind. Das Unternehmen ist weiterhin auf der Suche nach geeigneten Diamantenprojekten in anderen Regionen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS DER ARCTIC STAR EXPLORATION CORP.

Patrick Power, Präsident & CEO

+1 (604) 218-8772

ppower@arcticstar.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorsichtshinweis bezüglich "zukunftsgerichteter" Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf die Pläne von Arctic Star, die Schätzung einer Mineralressource und den Erfolg der Explorationsaktivitäten. In dieser Pressemitteilung ist es nicht sicher, ob der entdeckte Kimberlit wirtschaftlich sein wird oder nicht, da dies von vielen Faktoren abhängt. Zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den besten Schätzungen und Annahmen des Managements basieren, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den Faktoren, die sich auf unsere Pläne auswirken könnten, gehört die mögliche Unfähigkeit, Finanzmittel wie beabsichtigt zu beschaffen, und in einem solchen Fall müssen wir möglicherweise alle beschafften Mittel, wenn überhaupt, für das Betriebskapital und nicht für die beabsichtigten Verwendungszwecke, wie beschrieben, verwenden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Arctic Star übernimmt keine Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Arctic Star Exploration Corp. und Zimtu Capital Corp., und wurde von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen, Veröffentlichung und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Arctic Star Exploration Corp. besitzt. Arctic Star Exploration Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report.