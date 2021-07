(Zeitform geändert und Erklärsatz ergänzt)



LONDON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - "Hart, aber fair" oder "rücksichtslos und zutiefst ungerecht"? Angesichts einer Rekordzahl illegal eingereister Migranten will die konservative britische Regierung das Asylrecht deutlich verschärfen. Innenministerin Priti Patel kündigte am Dienstag "die radikalsten Änderungen des kaputten Asylsystems seit Jahrzehnten" an.

Es ist nach dem Brexit und dem damit einher gehenden Ende der Freizügigkeit der nächste Schritt, um das Vereinigte Königreich abzuschotten. "Take Back Control of our Borders", also die Kontrolle über die eigenen Grenzen zurückzugewinnen, gehörte zu den Versprechen beim EU-Austritt. Hilfsorganisationen sind alarmiert.