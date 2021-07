Ölpreise geraten nach neuen Mehrjahreshochs deutlich unter Druck

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag im Nachmittagshandel stark unter Druck geraten. Zunächst waren die Ölpreise in Folge des vorläufigen Endes der Gespräche des Ölverbundes Opec + noch auf auf neue mehrjährige Höchststände gestiegen. Mittlerweile wächst die Unsicherheit wie es nach der Entscheidung weiter gehen könnte.

Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel auf 74,76 US-Dollar. Das waren 2,40 Dollar weniger als am Vortag. Am Morgen hatte der Preis noch mit 77,84 Dollar den höchsten Stand seit Oktober 2018 erreicht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel am Nachmittag um 1,50 Dollar auf 73,68. Dieser war am morgen mit knapp 77 Dollar auf den höchsten Stand seit Ende 2014 geklettert.