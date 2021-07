NEW YORK (dpa-AFX) - Die in den USA gelisteten Aktien chinesischer Tech-Konzerne sind am Dienstag an der Nasdaq-Börse schwer unter Druck geraten. Allen voran kamen die erst kürzlich in New York in den Handel gestarteten Didi-Aktien unter die Räder. Mit einem Minus von 22 Prozent liegt der Kurs des chinesischen Fahrdienst-Vermittlers jetzt mit etwa 12 US-Dollar deutlich unter dem Ausgabepreis von 14 Dollar. Den Anstoß dazu gab das Vorgehen chinesischer Behörden gegen das Unternehmen.

Die Pekinger Cyberspace-Aufsichtsbehörde ordnete zuletzt die Löschung der Didi-App aus chinesischen App Stores an. In einer Untersuchung seien "schwerwiegende Verstöße" bei der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch Didi festgestellt worden, hieß es. Das Unternehmen müsse die Probleme zunächst lösen. Schon am Freitag hatte der Kurs um fünf Prozent nachgegeben, nachdem die Aufsichtsbehörde die Untersuchung öffentlich gemacht hatte.