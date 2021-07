Corona-Pandemie verschärft wettbewerbsrechtliche Probleme im Messemarkt (FOTO)

Hannover (ots) -



- Gutachten mahnt fehlende Chancengleichheit zwischen öffentlichen und

privatwirtschaftlichen Messeunternehmen in Deutschland an

- Ungleiche Liquiditätshilfen erhöhen im Messegeschäft die Staatsquote

- Haucap: "Als würde ein Flughafen gleichzeitig eine Airline betreiben"



Er weiß, wovon er spricht: Von 2006 bis 2014 war er Mitglied der

Monopolkommission der deutschen Bundesregierung und legte mit seiner

wissenschaftlichen Expertise im Bereich der Wettbewerbsökonomie die Grundlagen

für die Regulierung netzbasierter Branchen wie Telekommunikation, Elektrizität

und Verkehr. Er, das ist Professor Dr. Justus Haucap, der als einer der

versiertesten und einflussreichsten Ökonomen in Deutschland gilt. Jetzt

untersuchte der Professor für Wettbewerbstheorie und -politik an der

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die "Chancengleichheit am Messestandort

Deutschland". Die Ergebnisse, die im Rahmen der FAMA-Messefachtagung in Hannover

vorgestellt wurden, machen deutlich: Durch die Pandemie hat sich die

wettbewerbsrechtliche Chancen-Ungleichheit und Asymmetrie im Wettbewerb von

öffentlichen und privaten Messeunternehmen nochmals verschärft. Viele private

Veranstalter haben das Nachsehen, einige stehen vordem Aus.







Messegelände der Welt sind hier beheimatet, fünf der zehn umsatzstärksten

Messeveranstalter sind hier ansässig und zwei Drittel aller weltweiten

Leitmessen finden auf deutschem Boden statt.



Doch nicht nur in seiner Leistungsfähigkeit ist der Messestandort Deutschland

einzigartig in der Welt - auch in seiner Struktur und dem Geschäftsmodell

dahinter. Denn im Unterschied zum "Rest" der Welt ist das Mutterland der Messen

geprägt von öffentlichen Messegesellschaften im Besitz von Stadt und Land sowie

privaten, inhabergeführten und verbandsnahen Messeveranstaltern ohne Grund und

Boden. Erste betreiben die Geländeinfrastruktur und treten gleichzeitig als

Veranstalter mit ihren sogenannten "Eigenmessen" auf. Zweitere dagegen, vielfach

familiengeführte Unternehmen sind "reine" Gastveranstalter - zwar mit gutem

Grund, aber eben ohne eigenen Boden, so dass sie ihre Hallen anmieten müssen.



Defizite in Milliarden-Höhe im zweiten Jahr in Folge



Normalerweise prägen diese Veranstaltungen das Messegeschehen in Deutschland zu

gut einem Viertel. Doch was ist in der Pandemie schon normal: Mehr als 1.000

Messen wurden seit dem ersten Lockdown allein in Deutschland abgesagt, fast

5.000 sind es weltweit. Und auch im laufenden Jahr erwartet die Branche, dass 70

Prozent der Veranstaltungen nicht stattfinden werden. "Defizite in



