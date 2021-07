Ahnen die Märkte, dass der Boom der Wirtschaft bereits vorbei ist? Neben Öl und Renditen stürzt auch Value ab, die Tech-Werte dagegen zunächst robust, später dann aber auch unter Druck.

Öl steigt nach dem Scheitern der OPEC zunächst auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2018 - dann folgt ein herber Absturz. Auch die US-Renditen fallen deutlich - was ist da los? Heute erneut schwache Konjunkturdaten aus den USA (ISM Index Service) und Deutschland (ZEW Index) - ahnen die Märkte, dass der Boom der Wirtschaft bereits vorbei ist? Neben Öl und Renditen stürzt auch Value ab, die Tech-Werte dagegen zunächst robust, später dann aber auch unter Druck. Und die Volatilität (gemessen am VIX) steigt scharf an, es sieht so aus, als sei die Siegesserie (sieben Tage hintereinander neue Allzeithochs) beim Leitindex S&P 500 erst einmal vorbei..

Das Video "Öl, Renditen, Value: Abstürze!" sehen Sie hier..