H2FLY und Deutsche Aircraft bündeln ihre Kräfte, um wasserstoffangetriebenes Fliegen voranzutreiben (FOTO)

Stuttgart/München (ots) -



- Die Unternehmen planen, 2025 eine Dornier 328 als CO2-freies

Wasserstoff-Brennstoffzellen-Flugzeug zu fliegen

- Das Projekt soll das Potenzial für klimaneutrale Regionalflüge aufzeigen

- H2FLY hat den weltweit ersten wasserstoff-elektrischen Passagierflug bereits

erfolgreich durchgeführt und absolvierte im Jahr 2020 den längsten jemals mit

Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Flug

- Die Partnerschaft unterstreicht die deutsche Führungsrolle in der

Wasserstofftechnologie



H2FLY, ein deutsches Start-up, das Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme für

Flugzeuge entwickelt, und die Deutsche Aircraft, ein neuer deutscher

Flugzeughersteller, der den Klimawandel in den Mittelpunkt seiner

Design-Philosophie stellt, haben heute eine Absichtserklärung unterzeichnet, um

gemeinsam an der Erforschung und Entwicklung der

Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für kommerzielle Regionalflugzeuge zu

arbeiten.







vom Typ Dornier 328 für den wasserstoff-elektrischen Passagierflug um. Das

Demonstrationsflugzeug soll im Jahr 2025 erstmals abheben. Das Programm soll das

Potenzial von Wasserstoff für einen klimaneutralen Regionalflugverkehr mit bis

zu 40 Sitzen unter Beweis stellen und gleichzeitig die deutsche Führungsrolle in

diesem wichtigen Bereich unterstreichen.



Hervorgegangen aus einer Partnerschaft zwischen dem Deutschen Zentrum für Luft-

und Raumfahrt (DLR) und der Universität Ulm, hat H2FLY den innovativen Einsatz

von Wasserstoff-Brennstoffzellen in der Luftfahrt demonstriert. Das viersitzige,

wasserstoff-elektrisch angetriebene Testflugzeug "HY4" hat in mehreren

Flugkampagnen und mit über 70 Starts erfolgreich die Anwendbarkeit dieser

Technologie in der Luftfahrt bewiesen. Mit seiner Reichweite von bis zu 750 km

kann insbesondere der Markt für Regionalflüge erschlossen werden.



Die heutige Absichtserklärung markiert den nächsten Schritt auf dem Weg zu

klimaneutralen Regionalflügen. Die Teams planen, das Demonstrationsflugzeug mit

einem Wasserstoffsystem mit einer Leistung von 1,5 MW auszustatten, das bisher

leistungsstärkste wasserstoffelektrisch angetriebene Flugzeug.



Im Rahmen des Projekts arbeiten die Unternehmen gemeinsam an der Integration des

Energiesystems in das Flugzeug und an der Definition der technischen

Spezifikation sowie den Zulassungsanforderungen für Brennstoffzellensysteme in

der Großflugzeugklasse der EASA ("CS25"). Des Weiteren ergänzt das Projekt die

Luftfahrtstrategie der Bundesregierung.



Prof. Dr. Josef Kallo, Mitbegründer und CEO von H2FLY, kommentierte die



