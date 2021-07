Management-Tool Orqestra von QCT ermöglicht Hyperscale-Überwachung über eine intuitive GUI

Quanta Cloud Technology (QCT), ein globaler Lösungsanbieter für Rechenzentren, stellte heute sein QCT-Management-Tool Orqestra vor, das IT-Administratoren bei der Überwachung, Fernsteuerung und Verwaltung von QCT-Servern, die mit Prozessoren der 3. Generation von Intel Xeon Scalable Processors und CPUs der AMD-Serie EPYC 7003 arbeiten, über eine einzige intuitive grafische Benutzeroberfläche unterstützt. In einer Zeit, in der die Komplexität von Rechenzentren immer größer wird und der Bedarf an der Einsicht in Betriebsdaten und der Automatisierung von Aufgaben groß ist, bietet Orqestra eine einheitliche Benutzeroberfläche, die es den Anwendern ermöglicht, die Hardwarekonfigurationen, den Gesundheitszustand, den Stromverbrauch und die Leistungsmetriken der QCT-Server zu betrachten.

