Seegene gibt Partnerschaft mit Bio-Rad zur Entwicklung diagnostischer Testprodukte für den US-Markt bekannt

SEOUL, Südkorea, 7. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), ein führendes südkoreanisches Biotechnologieunternehmen, hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem amerikanischen Biotechnologieunternehmen Bio-Rad Laboratories, Inc. unterzeichnet, um den Markteintritt in den USA zu unterstützen.

Seegene gab am 1. Juni bekannt, ein Partnerschaftsabkommen mit Bio-Rad Laboratories, Inc. für die klinische Entwicklung und Vermarktung von molekulardiagnostischen Produkten für Infektionskrankheiten unterzeichnet zu haben. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Seegene diagnostische Tests für die Verwendung des Dx-Real-time PCR-Systems CFX96 von Bio-Rad für den US-Markt bereitstellen, bis die klinische Entwicklung und die Zulassung durch die US-amerikanische Food & Drug Administration (FDA) vorliegen.

Laut dem von der Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) im Jahr 2020 veröffentlichten „Report on the U.S. In-vitro Diagnostics Market Trend" („Bericht über die Trends auf dem US-Markt für In-vitro-Diagnostika") ist Nordamerika ein sehr wichtiger Markt, der etwa 37 % der weltweiten In-vitro-Diagnostikbranche ausmacht. Allerdings ist der Markteintritt in die USA für ausländische Unternehmen traditionell schwierig, da der Markt bereits von gut etablierten, weltweit tätigen Unternehmen dominiert wird und die US-Regierung inländische Produkte priorisiert. Unter diesen Umständen ist der Liefervertrag mit Bio-Rad, einem führenden Biotech-Unternehmen mit einer über 60-jähriger Geschichte, ein bedeutender Schritt für Seegene beim Eintritt in den US-Markt.

Bio-Rad wurde 1952 gegründet und ist weltweit führend in den Bereichen Life Science und klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist seit zehn Jahren der wichtigste Partner von Seegene. Zuvor konnte Seegene durch die Anwendung seiner diagnostischen Tests auf den bereits weltweit installierten PCR-Systeme von Bio-Rad einen Umsatz von rund einer Billion koreanischen Won (ca. 1 Milliarde US Dolloar) erzielen. Die neue Partnerschaft soll den Prozess für Seegene vereinfachen, die US-amerikanische FDA-Zulassung zu erlangen, und gleichzeitig eröffnet die Zusammenarbeit der beiden Weltklasse-Unternehmen neue Chancen auf dem US-Markt.