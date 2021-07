Wish erhält Zulassung als Zahlungsinstitut für die EU

ContextLogic B.V. (kurz „CLBV“), eine niederländische Tochtergesellschaft von ContextLogic Inc. (Firmenname: Wish) (NASDAQ: WISH), hat heute bekannt gegeben, dass ihr von der niederländischen Zentralbank (De Nederlandsche Bank N.V., kurz „DNB“) eine Lizenz für Zahlungsdienste erteilt wurde.

Diese neue Lizenz wird es Wish ermöglichen, Transaktionen gesetzeskonform abzuwickeln und die Kontrolle über die Zahlungswertschöpfungskette zu erhöhen, während gleichzeitig die Abhängigkeit von Dritten verringert wird. Neben den Niederlanden wird die Lizenz auch auf die anderen europäischen Märkte übertragen, in denen Wish als Unternehmen tätig ist. Wish wird die Lizenz zunächst nutzen, um seine EU-Händler direkt zu bezahlen, und wird in Zukunft andere Zahlungsdienste erkunden. Die Lizenz wird keine Auswirkungen auf Verbraucher in Europa haben.