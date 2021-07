Vobile Group Limited ernennt Masaaki Matsuzawa zum President of Strategy and Investments und er fungiert auch als Executive Director im Vorstand

SANTA CLARA, Kalifornien, 7. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Vobile Group Limited (SEHK: 3738 ; OTCQX: VOBIF), ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Diensten für den Schutz und die Monetarisierung von Online-Videoinhalten, gab heute bekannt, dass Masaaki Matsuzawa, eine Führungskraft im Medien- und Investmentbanking mit einer 20-jährigen Karriere bei der National Basketball Association (NBA) und Goldman Sachs, zum President of Strategy and Investments ernannt wurde. Zusätzlich wurde er in den Vorstand gewählt und fungiert dort als Executive Director. Er wird die globalen Funktionen von Vobile in den Bereichen Strategie, Investitionen, Kapitalmärkte und Investor Relations leiten.

„Wir bewegen uns in einer spannenden und sich schnell entwickelnden Medien- und Technologielandschaft. Da wir weiterhin innovative Lösungen entwickeln und in strategische Wachstumschancen auf der ganzen Welt investieren, freue ich mich sehr, Masaaki in unserem Team willkommen zu heißen", sagte Yangbin Wang, Chairman und CEO von Vobile. „Masaakis einzigartige Erfolgsbilanz in den Bereichen Medien, Strategie und Unternehmensfinanzierung ist eine großartige Ergänzung für Vobile. Seine Erfahrungen in der Leitung der Unternehmensstrategie und dem Vorantreiben des Wachstums bei der NBA sowie in der Beratung von Unternehmen bei M&A und Finanzierungen während seiner Zeit bei Goldman Sachs werden Vobile dabei helfen, das Wachstum zu beschleunigen und unsere Position als führender Global Player zu stärken, der sich seiner Kultur, seinen Kunden und seinen Aktionären verpflichtet fühlt."