Die Analyse seit den Crashtiefs aus April letzten Jahres und einem Kursstand von 19,33 US-Dollar zeigt zunächst eine bislang ungebrochene Aufwärtsbewegung, die an die Höchststände aus Anfang 2020 um 77,34 US-Dollar heranreichte. Bei genauerer Betrachtung sieht man sogar eine fünfwellige Impulswelle bis zu den aktuellen Jahreshochs. Doch diese markante Widerstandsbereich zwischen 75,00 und 77,34 US-Dollar sollte jetzt nicht unterschätzt werden, dieser könnte nämlich für eine ausgeprägte Konsolidierung beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude sorgen. Anschließend aber dürfte der Energieträger seine ursprüngliche Aufwärtsvariante weiterverfolgen.

Nichts für Anfänger

Sollten sich bärische Marktteilnehmer durchsetzen und den Brent-Future unter das Niveau von 73,40 US-Dollar abwärts schicken, wird ein zeitnaher Test des EMA 50 (Tag) bei 71,43 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Aber erst unterhalb von 70,00 US-Dollar dürfte eine ausgeprägte Korrektur in den Unterstützungsbereich aus Anfang dieses Jahres sowie den EMA 200 um 61,00 US-Dollar an Fahrt aufnehmen. Hierfür könnte dann ein Short-Investment ganz sinnvoll sein. Schafft es Brent dagegen per Wochenschlusskurs über 78,00 US-Dollar, wird ein Rücklauf zurück an die Hochs aus Ende 2018 um 85,68 US-Dollar ermöglicht. Mit einem Zwischenstopp sollte dabei um 80,00 US-Dollar gerechnet werden.