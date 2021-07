CREDIT SUISSE stuft IAG Pence auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Neil Glynn

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2,56

Kursziel alt: 2,28

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für International Airlines Group von 228 auf 256 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Neil Glynn wird in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistischer für 2022. Vor allem auf der Langstrecke rechnet er mit einer Erholung der Profitabilität der Airline./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 03:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.