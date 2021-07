SeaBird Exploration Plc Disclosure of large shareholding Nachrichtenquelle: globenewswire | 07.07.2021, 07:57 | 25 | 0 | 0 07.07.2021, 07:57 | SeaBird Exploration Plc has been informed by shareholder Nordnet AB (publ) that it holds a total of 1 349 991 shares in the company and has crossed the 5% treshold. The current holding equals 5.0% of the outstanding number of shares in SeaBird Exploration Plc.



