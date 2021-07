TecDAX Nordex schafft den Megadeal – 923 MW in Australien! Sollte der Aktie Schub geben, oder? Nachrichtenquelle: Nebenwerte Magazin | 07.07.2021, 07:58 | 38 | 0 | 0 07.07.2021, 07:58 | 07.07.2021 – Die Verantwortlichen von Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) haben derzeit gut Lachen. Die Aufträge in rekordmässiger Höhe scheinen nur so zuzufliegen. Und so füllte sich nicht nur das Auftragsbuch im zweiten Quartal, sondern das neue Quartal geht fulminant los: Megaorder in Australien bestätigt sich – die ersten 923 MW sind in den Büchern! Von den Mitte Juni gemeldeten potentiellen Aufträgen über 1 GW aus Australien wird heute der Auftrag für das erste Projekt „MacIntyre“ über 923 MW als fester Auftragseingang bestätigt. Und so ghet der langsam aufgekommene Zweifel: Die Tochtergesellschaft ihres Kunden Acciona Energía, Acciona Energía Australia Global PTY LTD, hat 162 Turbinen des Typs Nordex N163/5.X der Delta4000-Baureihe bestellt. „Dieses bisher größte N163/5.X-Projekt zeigt erneut den globalen Erfolg unserer Delta4000-Serie“, kommentiert Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Der Windparkkomplex südwestlich von Warwick im australischen Bundesstaat Queensland besteht aus den Projekten „MacIntyre“ mit einer Leistung von ca. 923 MW sowie dem Windpark „Karara“ mit ca. 102,6 MW. Die Gesamtleistung beider Windparks beträgt 1.026 MW, wovon jetzt für „MacIntyre“ der Turbinenauftrag erteilt wurde.Die N163-Turbinen liefert die Nordex Group im Betriebsmodus von 5,7 MW und sie werden auf Stahlrohrtürmen mit 148 Meter Nabenhöhe errichtet. Und so bestätigt sich die gute Preis-Leistungsrelation bei Nordex, denn sie hat in der Vergangenheit bereits Turbinen für die Windparks Mt Gellibrand (132 MW) und Mortlake South (1575 MW) nach Australien geliefert. Auftragseingang in Höhe von 1.534,1 MW (Q2 2020: 888 MW) Gestern gemeldet: Der feste Auftragseingang im Bereich Projekte (ohne Servicegeschäft) erreichte damit im ersten Halbjahr 2021 ein Volumen von 2.781,6 MW (H1 2020: 2.531,9 MW). Zwischen April und Juni 2021 bestellten Kunden insgesamt 297 Windkraftanlagen für Projekte in neun Ländern. Am gesamten Auftragsvolumen im zweiten Quartal machte Europa ca. 54 Prozent, Lateinamerika ca. 46 Prozent aus. Die stärksten Einzelmärkte in Europa waren Finnland, Deutschland, die Niederlande und Spanien, für Lateinamerika kamen zwei volumenstarke Aufträge aus Brasilien. Und jetzt noch zu Beginn des neuen Quartals der Australien-Hammer! Seite 2 ► Seite 1 von 5





