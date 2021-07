UL erhält die Akkreditierung der Weltgesundheitsorganisation zur Unterstützung von Kältetechnikhersteller bei der Erfüllung der COVID-19-Anforderungen für die Lagerung von Impfstoffen

GAVIRATE, Italien, 7. Juli 2021 /PRNewswire/ -- UL, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Sicherheitswissenschaften, hat bekannt gegeben, dass sein Labor in Gavirate, Italien die Akkreditierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als ausgewiesenes externes Prüflabor für Kühlgeräte, einschließlich Kühl- und Gefrierschränke, die zur Lagerung von Impfstoffen verwendet werden, erhalten hat. Die WHO-Akkreditierung Qualitätssicherungsprüfungen - Installation und Inbetriebnahme vor Ort - von solarbetriebenen Kühlsystemen.

Die UL-Akkreditierung ist Teil des PQS-Prozesses (Performance, Quality and Safety) der WHO, der Produkte und Geräte für die WHO-Mitgliedsstaaten und die Einkaufsorganisationen der Vereinten Nationen vorqualifiziert, um die Eignung von Produkten und Geräten für den Einsatz in Immunisierungsprogrammen sicherzustellen. Ein nach dem WHO-Programm zertifizierter Hersteller wird in die WHO-Datenbank aufgenommen, welche von denjenigen genutzt wird, die Kühlgeräte für eine Impfkampagne benötigen. Bevor ein Produkt oder Gerät in die PQS-Datenbank aufgenommen werden kann, muss es geprüft werden. Mit der WHO-Akkreditierung wird UL nun diese notwendigen Tests durchführen, um zu überprüfen, ob Produkte bestimmter Hersteller die PQS-Leistung und -Qualität erfüllen.

UL hat die PQS-Akkreditierung für kältetechnische Anlagen und Geräte erhalten, nachdem es seine Kompetenz durch die Einhaltung entsprechender international oder national anerkannter Normen oder Codes of Practice gegenüber einer dritten Akkreditierungsstelle nachgewiesen hat.

Die Akkreditierung von UL kommt zu einer Zeit, in der Gemeinden auf der ganzen Welt den COVID-19-Impfstoff verabreichen. Genug Impfstoffe zu produzieren und zu lagern, um die Pandemie zu beenden, ist eine der größten medizinischen Produktionsanstrengungen der Geschichte. In einigen Fällen erfordern Coronavirus-Impfstoffe eine Lagerung in einer Umgebung von bis zu minus 70 Grad Celsius. Während der gesamten Herstellung, Lagerung und Verteilung von Impfstoffen muss eine angemessene Kühlung gewährleistet sein, um die Unversehrtheit der Impfstoffmischungen sicherzustellen. Wenn Impfstoffe nicht bei den richtigen Temperaturen gelagert werden, werden sie unwirksam, was dazu führt, dass Dosen entsorgt werden müssen.