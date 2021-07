Zusammenarbeit zwischen Unistellar und Nikon schafft neue Einblicke in den Weltraum

Schon seit jeher beobachten Menschen den Nachthimmel voller Ehrfurcht und sind von der Weltraumerkundung fasziniert. Doch während sich die industriellen und professionelle Weltraumtechnologie mit Lichtgeschwindigkeit weiterentwickeln, wurden Hobbyastronomen beim Rennen um die Erforschung, Beobachtung und das Verständnis des Alls stark vernachlässigt.

Dank der Zusammenarbeit zwischen dem Astronomie-Revolutionär Unistellar und der Optik-Ikone Nikon können nun auch Privatpersonen zu den professionellen und wissenschaftlichen Kollegen aufschließen. Menschen in aller Welt wird es bald möglich sein, die verborgenen Schönheiten am Nachthimmel zu entdecken und sich wie nie zuvor mit dem Universum zu beschäftigen. Dabei werden sie nicht nur auf emotionaler Ebene Neues über das Universum erfahren, sondern sie werden außerdem einen entscheidenden Einfluss auf die astronomische Forschung haben: Diese von Unistellar geförderte Veränderung ist so umfassend und dramatisch, dass sie als „New Astronomy” bezeichnet wurde.