ISW Holdings schließt erste Phase seiner Krypto-Mining-Farm mit über 100 MW in Georgien und Kapazitäten zum Mining von mehr als 100 Millionen US-Dollar pro Jahr ab

LAS VEGAS, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) („ISW Holdings“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für globales Markenmanagement, freut sich, den Abschluss seines Pachtvertrags mitteilen zu können. Der Vertrag gewährt dem Unternehmen in der ersten Phase die volle Nutzung eines sieben Hektar großen Grundstücks in Georgien, das auf Krypto-Mining zugeschnitten ist und über Energieressourcen von über 100 MW für Krypto-Mining verfügt.



„Dieser Vertrag ermöglicht es uns, beim Krypto-Mining in die Top Fünf nach Volumen weltweit zu skalieren“, so Alonzo Pierce, President und Chairman von ISW Holdings. „Wir sind im Besitz des idealen Grundstücks für den Start der ersten Phase mit zusätzlichem Zugang zu über 100 Megawatt Strom für Krypto-Mining. Darüber hinaus haben wir unseren engen Partner Bit5ive, LLC, Nordamerikas größten Anbieter für kollektive Verwaltung von Dienstleistungen für erneuerbare, saubere Energie und Mining-Geräte direkt vor Ort, um den Mining-Betrieb am Standort zu verwalten und zu entwickeln. China geht äußerst hart gegen die chinesische Krypto-Mining-Branche vor und schließt die dortigen Betriebe. Dies hat enorme Auswirkungen, da bisher mehr als die Hälfte des weltweiten Krypto-Minings in China abgewickelt wird. Infolgedessen erhalten wir bereits Anrufe von Mining-Unternehmen, die nach einem neuen Zuhause suchen. Wir sind nun dafür ausgestattet, dies in großem Umfang zu handhaben. Wir haben die Energie dafür!“