Würth-Gruppe verzeichnet zweistelliges Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2021 (FOTO)

- Kräftiges Wachstum trotz Pandemie- Würth-Gruppe zählt über 81.000 Beschäftigte- Engpässe und Preissteigerungen bei Rohstoffen als HerausforderungDie Würth-Gruppe, Weltmarktführer für Befestigungs- und Montagetechnik,verzeichnet im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz von 8,4 Milliarden Euro. Diesentspricht einem Zuwachs von 20,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr,währungsbereinigt sind es 22,6 Prozent. Die Würth-Gruppe in Deutschlanderwirtschaftete einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro (+ 16,4 Prozent). Dieausländischen Gesellschaften schnitten mit 5,0 Milliarden Euro (+ 24,3 Prozent)ab.Historisch ist der April: Der Konzern erzielte mit einem Umsatz von 1,42Milliarden Euro ein Plus von 50,5 Prozent (bereinigt 47,6 Prozent) im Vergleichzum Vorjahresmonat."Dass das Wachstum im ersten Halbjahr 2021 trotz Pandemie so positiv ausfällt,übertrifft unsere Erwartungen. Erfreulich ist, dass fast alle Geschäftsbereichewachsen" , sagt Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe.Die Adolf Würth GmbH & Co. KG, Keimzelle und größte Einzelgesellschaft, hatebenfalls zugelegt: Sie erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz von1,25 Milliarden Euro inklusive konzerninterner Umsätze (+ 17,9 Prozent).Divisionen Bau und Metall, Elektronik eiSos und der Elektrogroßhandel wachsenbesonders starkDer Umsatz der Divisionen Metall und Bau stieg im ersten Halbjahr 2021 insgesamtum 22,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein starkes Wachstum mit32,3 Prozent erzielten die Gesellschaften der GeschäftseinheitElektrogroßhandel. Ebenso erfolgreich schnitt die eiSos Gruppe ab mit einemWachstum von 34,1 Prozent.Preissteigerungen bei Rohstoffen als HerausforderungSeit Ende 2020 steigt weltweit die Nachfrage nach Fertig- undHalbfertig-Produkten. Dies führt zu Produktionsengpässen, Lieferverzögerungenund damit zu steigenden Herstellungs- und Beschaffungspreisen. Diese Situationpotenziert sich durch Probleme innerhalb der Lieferketten. Beispielsweise trägtder Corona-Ausbruch im Hafen von Yantian in Südchina zu weiterenLieferverzögerungen bei."Es sind nicht genügend Rohstoffe auf dem Markt verfügbar. Das stellt uns z. B.bei Befestigungselementen, Holzverbindern, Montageschienen und Beschlägen vorgroße Herausforderungen. Unsere Kunden wie gewohnt schnell und zuverlässig zubeliefern, bleibt unser oberstes Ziel. Weitere Preiserhöhungen sind unvermeidbar