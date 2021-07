Disclaimer

LYNX DAX: Die Bullen dürften allmählich unruhig schlafen Denk‘ ich an den DAX in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht … ob es schon so weit ist, dass diese Abwandlung von Heines Gedicht die Realität im Bullen-Lager widerspiegelt, ist zwar fraglich. Aber der DAX-Chart sieht nicht gut aus. Und die Zeit läuft gegen die Bullen.