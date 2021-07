Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Ausblick Dax stabil erwartet - Fed-Protokoll rückt näher Nach den Verlusten am Vortag sollte sich der Dax am Mittwoch wieder stabilisieren. In den Fokus wird vor allem das an diesem Abend zur Veröffentlichung anstehende Sitzungsprotokoll der US-Notenbank (Fed) rücken. Gehofft wird, dass sich anschließend …