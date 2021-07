KÖLN (dpa-AFX Broker) - Die Wirtschaft erholt sich zusehends von der Corona-Krise, Unternehmen nehmen wieder mehr Geld für Werbung in die Hand: Ein Trend, der dem Werbevermarkter Ströer Rückenwind beschert. So hatten in der Krise zusammengestrichene Marketingbudgets das Unternehmen, zu dem auch das Nachrichtenportal T-Online gehört, im vergangenen Jahr teils stark belastet. Was bei Ströer los ist, was die Aktie macht und was die Analysten sagen.

DAS IST LOS BEI STRÖER: