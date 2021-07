Amazon – Bezos hat mehr Bock aufs All als auf Versand

Das Wettrennen mit dem britischen Milliardär und Virgin Galactics-Gründer Richard Branson um den ersten touristischen Flug ins All droht Jeff Bezos zu verlieren.

Doch bei Amazon hat er alles richtig gemacht: Am Montag (5.7.) hat er die Unternehmensführung an Andy Jassy übergeben, der bislang den neuen Goldesel des Versandhändlers – die Cloud-Plattform AWS – unter seinen Fittichen hatte. Auf ihrer Basis soll sich Amazon weiterentwickeln. Die Nasdaq-Aktie (3 619,35 US-Dollar; US0231351067), deren Wert sich seit unserer Erstempfehlung in PB. v. 4.12.19 verdoppelt hat, erreichte am Dienstag ein neues Allzeithoch. Das 2022er-KGV von 50 liegt zwar leicht über dem zehnjährigen Durchschnitt bei 43, aber deutlich unter dem fünfjährigen Mittelwert von 124.

Amazon bleibt auf unserer Kaufliste mit deutlich höherem Stopp bei 2 795,00 Dollar.



