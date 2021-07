Agrando schließt Series-A Finanzierungsrunde mit 12 Millionen Euro ab (FOTO)

München (ots) - Das Münchner AgTech-Start-up Agrando hat seine Series-A-Runde mit einem Investment von 12 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Es ist die höchste Summe, die je in einer Serie A im Agrarhandel in Europa eingeworben wurde. Die yabeo Impact AG, der Impact-Fonds des Frühphaseninvestors yabeo aus München, führt diese Runde an. Sony Innovation Fund und Investbridge sind ebenfalls neu an Bord. Bestehende Investoren wie der Technologie-VC June Fund und das Londoner Family Office JLR Star investieren erneut. Mit dem Kapital kann Agrando, das auf dem Weg zum europäischen Marktführer ist, in Internationalisierung und Skalierung sowie in Forschung und Entwicklung investieren.



Agrando, gegründet 2017, ist eine unabhängige Plattform, die alle Akteure im Agrarhandel miteinander vernetzt. Das Unternehmen unterstützt Landwirte, Händler und Hersteller durch optimierte Handelsprozesse, datenbasierte Analysen und handelsspezifische Beratung. Landwirte erhalten Zugang zu umfangreichen Marktkenntnissen und zum größten Onlinekatalog für landwirtschaftliche Betriebsmittel im deutschsprachigen Raum. Händler und Hersteller können Agrando als zusätzlichen Vertriebskanal oder zum Einstieg in den Onlinehandel nutzen. Das Unternehmen hat bereits nach Österreich (2020) und Frankreich (2021) expandiert.