Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. Immerhin reicht ein Kursgewinn von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs herauszubilden. Der bisherige Bestwert liegt bei 0,17 EUR. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Anleger, die für Relay Medical bullish eingestellt sind, könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Schließlich kann niemand sagen, ob es die Aktien noch mal so günstig gibt. Wem die ganze Entwicklung dagegen zu schnell ging, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

