FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Anteil an den umsatzstärksten Familienunternehmen weltweit schrumpft. 96 der größten 750 von Familien kontrollierten Unternehmen rund um den Globus kommen aktuell aus Deutschland, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hervorgeht. 2020 seien es 108 gewesen, das Jahr davor sogar noch 119. Die Analyse erstellte PricewaterhouseCoopers (PwC) in Zusammenarbeit mit der britischen Online-Plattform Family Capital.

Trotz des Rückgangs behauptet Deutschland den zweiten Platz hinter den USA. Die Vereinigten Staaten zählen wie im Vorjahr 166 Familienunternehmen in den Top-750-Unternehmen, auf Platz drei liegt in der aktuellen Auswertung China/Hongkong mit 79 (2020: 73) Unternehmen.