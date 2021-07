Aufgrund eines angespannten Arbeitsmarktes sowie einer reduzierten Logistikkapazität kann die Shop Apotheke Europe nicht den vollen potenziellen Umsatz erwirtschaften. Laut CEO Stefan Feltens konnte das Recruiting neuer Mitarbeiter im zweiten Quartal und zu Beginn des dritten Quartals nicht mit der steigenden Kundennachfrage Schritt halten. Die Umstellung auf die nächste Automatisierungsstufe ist zeitaufwändiger als ursprünglich geplant. Zudem stieg die Komplexität durch den temporären Parallelbetrieb der zwei Logistikzentren. Diese kurssenkende Information überschneidet sich mit der Verlautbarung eines Rückganges des PMI-Index für Services von 64 im Mai auf 60 Prozent im Juni, was gestern dem breiten US-Index S&P500 zu Handelsschluss in Europa 30 Punkte kostete und auch tendenziell auf dem Kurs der Shop Apotheke Europe lastet.

Zum Chart

Vom allgemeinen Tief Mitte März 2020 bis Ende August hat der Kursverlauf der Shop Apotheke Europe einen Aufwärtstrend ausgebildet, der in der Spitze einen 343 prozentigen Zugewinn ausweist. Die darauf folgende Seitwärtsrange wurde Anfang Januar 2021 durch einen 50 prozentigen Kursaufschlag verlassen. Was von Mai bis Juni 2021 wie eine Bodenbildung aussah, wurde gestern durch ein Tagesminus von 12,59 Prozent unterbrochen. Eine eventuell verlängerte Verlustphase sollte beim Support bei 121,81 Euro auf steigende Kaufbereitschaft treffen und den Kursverlauf umkehren. Aus heutiger Sicht bedeutet dies bei Einhaltung der Planzahlen für 2023 ein erwartetes KGV von 70,87. Was auf den ersten Blick als sehr hoch erscheint, ist dem Umstand geschuldet, dass die Shop Apotheke erst heuer die Verlustserie der vergangenen Jahre beendet hat. Ist dieser Punkt einmal erreicht, können die Gewinne überproportional steigen.