Deutsche Rohstoff erwirtschaftet Konzernergebnis von 17,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021 und erhöht Prognosen

„Sattes Plus“ – der Deutsche Rohstoff Konzern hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2021 einen Konzernüberschuss in Höhe von 17,5 Mio. Euro erwirtschaftet – nach einem Konzernfehlbetrag von 13,4 Mio. Euro zum Vorjahreszeitpunkt. Der Umsatz beläuft sich laut Deutsche Rohstoff auf 38,3 Mio. Euro (Vorjahr: 26,1 Mio. Euro) und das EBITDA auf 39,9 Mio. Euro (Vorjahr: 15,8 Mio. Euro). Aufgrund der deutlich über der Erwartung liegenden Zahlen des ersten Halbjahres und des positiven Preisumfelds für Erdöl und Erdgas erhöht das Deutsche Rohstoff-Management seine Prognose für die Jahre 2021 und 2022.

Prognose angehoben

Demnach rechnet der Konzern nunmehr mit einem Konzernumsatz in 2021 von 68 bis 73 Mio. Euro (bisher 57 bis 62 Mio. Euro) und 2022 mit 70 bis 75 Mio. Euro (bisher 60 bis 65 Mio. Euro). Das EBITDA soll in 2021 57 bis 62 Mio. Euro (vorher 42 bis 47 Mio. Euro) und in 2022 47 bis 52 Mio. Euro (vorher 40 bis 45 Mio. Euro) betragen