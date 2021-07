Die Analysten von Equity Research erwarten deutliche Kurssteigerungen von Sonoro Gold. Sie führen einige interessante Beispiele an.

Nach Ansicht der Analysten von Equity Research befindet sich die Aktie von Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO) in einem so genannten „Sweet Spot“ kurz vor der Veröffentlichung der Wirtschaftlichkeitsdaten zur geplanten Goldproduktion auf dem Cerro Caliche-Projekt in Mexiko.

Nach Ansicht der Schweizer Experten sollte die Aktie von Sonoro vom Übergang vom Explorer zum Cashflow generierenden Edelmetallproduzenten stark profitieren können, wie es die Papiere vieler Minengesellschaften in dieser Phase tun. Ein Beispiel, dass Swiss Equity dabei anführt, ist der Bergbaukonzern Ivanhoe Mines, dessen Aktie in dieser Periode der Unternehmensentwicklung von 2 Dollar im Jahr 2020 auf fast 10 Dollar nur rund ein Jahr später gestiegen sei. Und, so die Analysten, der interne Zinsfuß von Cerro Caliche liegen um ein Vielfaches über dem von Ivanhoes Kamoa Kakula-Projekt, während die Amortisierungsdauer des Sonoro-Projekts eher in Monaten als in Jahren zu messen sein dürfte!