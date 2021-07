Datametrex gibt Update zum Telemedizin-Unternehmen Medi-Call Inc.

Toronto, Kanada, den 7. Juli 2021 – Datametrex AI Limited (das „Unternehmen“ oder „Datametrex“) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 21. Juni 2021 bekannt zu geben, dass Medi-Call Inc. („Medi-Call“) nun vollständig in Datametrex integriert und für Wachstum im Bereich privater Telemedizin bereit ist.

Medi-Call, das von Dr. Omar Sharif gegründet wurde, ist ein voll integriertes Telemedizin-Unternehmen mit einer mobilen Plattform und ein First Mover im Gesundheitssektor, der mithilfe von Geolokation in Echtzeit medizinische Leistungen von Ärzten „auf Anfrage“ anbietet. Medi-Call kann Kunden in Echtzeit angemessene medizinische Hilfe physisch zu Hause und/oder am Arbeitsplatz bereitstellen sowie telemedizinische Nachuntersuchungen anbieten.

Die mobile Medi-Call-Plattform ermöglicht verschlüsselte und virtuell aktivierte medizinische Online-Beratungen. Zum ersten Mal können Patienten über unsere Online-Plattform den Fortschritt ihres Gesundheitsdienstleisters in Echtzeit verfolgen. Ärzte werden in der Lage sein, Patienten auf eine klinische Verschlechterung zu überprüfen und eine Wiederaufnahme in ein Krankenhaus aufgrund chronischer Erkrankungen zu verhindern.

In Kombination mit der Künstlichen Intelligenz-Technologie von Datametrex - Nexa Intelligence - wird Medi-Call in der Lage sein, Patienten schnell und effizient zu identifizieren und diejenigen zu erreichen, die am dringendsten medizinische Leistungen benötigen, was zu einem verbesserten Gesundheitsmanagement führt, Wartezeiten deutlich reduziert und Diagnosen beschleunigt. Patienten können sich in wenigen einfachen Schritten über eine abonnementbasierte mobile App für Medi-Call registrieren.

Das Umsatzvolumen des weltweiten Telemedizin-Markt betrug im Jahr 2019 41,63 Milliarden USD. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, daher erfuhr die Telemedizin inmitten der Pandemie in allen Regionen einen positiven Nachfrageschub. Basierend auf unserer Analyse wird der Weltmarkt im Jahr 2020 ein ausgezeichnetes Wachstum von 91,7 Prozent aufweisen.

Der Markt wird voraussichtlich von 79,79 Milliarden USD im Jahr 2020 auf 396,76 Milliarden USD im Jahr 2027 wachsen und im Zeitraum 2020–2027 eine jährliche Wachstumsrate von 25,8 Prozent erreichen.