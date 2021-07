DGAP-News: TESVOLT GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung TESVOLT GmbH: Tesvolt beteiligt sich an Stercom - einem Technologieführer für induktives Laden in der E-Mobilität 07.07.2021 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Tesvolt beteiligt sich an Stercom - einem Technologieführer für induktives Laden in der E-Mobilität

- Vertrag über Minderheitsbeteiligung mit Option zur weiteren Aufstockung unterzeichnet

- Partnerschaft soll induktives Laden von E-Autos beschleunigen

- Leistungsstarke 44-kW-Ladestation als erstes gemeinsames Produkt geplant

- Kontaktloses Laden als Schlüssel zur beschleunigten Akzeptanz der E-Mobilität



Wittenberg, München, 7. Juli 2021 - Die Tesvolt GmbH, einer der weltweiten Technologieführer für gewerbliche und industrielle Anwendungen im Bereich Energiespeicherung, hat eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der Stercom Power Solutions GmbH (Stercom) erworben. Zudem wurde die Möglichkeit zur weiteren Aufstockung der Beteiligung vereinbart.

Stercom ist einer der Technologieführer im Bereich Laden in der Elektromobilität. Mit der Beteiligung und künftigen gemeinsamen Projekten wollen Tesvolt und Stercom das kontaktlose Laden von E-Autos, Bussen und LKWs vorantreiben. Induktives Laden macht das elektrische Fahren damit noch komfortabler, effizienter und kostengünstiger und gilt als eine der Schlüsseltechnologien für den flächendeckenden Ausbau der E-Mobilität. Tesvolt und Stercom haben sich darauf verständigt, als erstes gemeinsames Produkt in den kommenden Jahren eine leistungsstarke 44-kW-Ladestation zu entwickeln. Damit strebt Tesvolt den Einstieg in ein neues, attraktives Geschäftsfeld an, das die bisherige Produktpalette im Bereich der elektrischen Speichersysteme synergetisch ergänzt.

Mit Tesvolt und Stercom bündeln zwei Technologieführer in den Bereichen elektrisches Laden und elektrische Speichersysteme ihre Kompetenzen. Beide Unternehmen haben in den vergangenen Jahren bereits sehr erfolgreich gemeinsam Projekte realisiert. Stercom verfügt über eine führende Stellung im Bereich Induktionsladen. Hierbei geht es um das kontaktlose Laden von Fahrzeugbatterien über eine im Boden befindliche Magnetspule. Fahrzeuge können auch bei kurzen Standzeiten auf Parkplätzen mit hoher Effizienz geladen werden. Bereits heute bauen Automobilhersteller wie Audi oder BMW in neue Fahrzeugmodelle die dafür erforderlichen Ladespulen ein. Als nächste Schritte zur flächendeckenden Marktreife der Technologie werden der Ausbau von Sicherheitsstandards und Normen gesehen. Stercom verfügt über eine marktreife Siliziumcarbid-Technologie, die mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent eine sehr effiziente Energieübertragung ermöglicht. Dabei kann zwischen den Sender- und Empfängerspulen ein Abstand von bis zu 20 cm bestehen, was die eine wichtige Voraussetzung für eine Markteinführung ist und die Stercom-Technologie vom Wettbewerb abhebt.