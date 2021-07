Pampa Metals bohrt 4 Löcher bei Redondo Veronica und bereitet Bohrziele für sein Projekt Cerro Buenos Aires vor

Vancouver – 7. Juli 2021 – Pampa Metals Corp. („Pampa Metals“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PM / FWB: FIRA / OTCQX: PMMCF) freut sich zu berichten, dass das Unternehmen mittlerweile 1500 Meter Bohrungen in seinem Projekt Redondo Veronica absolviert hat; bis dato wurden 4 Löcher gebohrt und an einem fünften Loch wird derzeit gearbeitet. Mindestens ein weiteres Loch ist geplant und sollte in 7 bis 10 Tagen fertiggestellt sein.

Das Unternehmen freut sich außerdem mitteilen zu können, dass nach sorgfältiger Auswertung der Daten zum Projekt Cerro Buenos Aires – insbesondere zur Zielzone Cerro Chiquitin im Norden des Konzessionsgebiets – derzeit die Bohrpläne in Vorbereitung auf die Anlieferung eines Bohrgeräts auf das Projektgelände Ende dieses Monats finalisiert werden.

Die Ergebnisse der Gradienten-Array-IP-Messung (siehe Pressemitteilung vom 12. Mai 2021) bei Cerro Buenos Aires liegen nun vor, wurden verarbeitet und werden in die Datenauswertung und in die Bohrplanung aufgenommen. Von besonderem Interesse sind zwei Hauptanomalien, die beide zu den potenziellen Bohrzielen zählen:

- Eine „donutförmige“ IP-Anomalie mit Aufladbarkeit mit einem Durchmesser zwischen 1,5 km und 2,0 km nördlich von Cerro Chiquitin, in einem Areal, das von einer postmineralischen Kiesschicht überlagert ist. Der äußere Ring der Aufladbarkeitsanomalie könnte mit dem pyritischen Mantel eines zentralen Systems mit Porphyrbezug in Verbindung stehen.

- Eine ungefähr in Nord-Süd-Richtung verlaufende Aufladbarkeitsanomalie, mehr als 2 km lang und bis zu 1 km mächtig, südlich von Cerro Chiquitin, ebenfalls in einem Gebiet, das durch eine postmineralische Kiesschicht verdeckt ist. Diese Anomalie ist in südlicher Richtung hin zur epithermalen Alterierungszone offen, welche im Konzessionsgebiet des Unternehmens bei Cerro Intermedio Ausbisse bildet.

Darüber hinaus erstreckt sich nördlich von Cerro Chiquitin eine ausgeprägte, etwa in Nord-Süd-Richtung verlaufende Widerstandsanomalie, die teilweise mit dem Kern der „donutförmigen“ Aufladbarkeitsanomalie korreliert. Die Anomalie setzt sich aus zwei annähernd parallel verlaufenden Ästen am nördlichen und südlichen Ende zusammen, von denen einer in der Nähe von Cerro Chiquitín liegt. Die Widerstandssignatur aus der Gradienten-Array-IP-Messung entspricht teilweise der Widerstandssignatur, die anhand von bereits vorliegenden Daten aus einer helikoptergestützter TEM-Messung (Time Domain Electro Magnetic Survey) in einer modellierten Tiefe von rund 150 m ermittelt wurde.