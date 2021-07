OPEC+ ohne Einigung – darum könnten die Ölpreise dennoch fallen

Das Hauptthema an den Börsen sind aktuell die abgebrochenen Gespräche der „OPEC+“-Staaten. In mehreren Verhandlungsrunden konnten sich die ölfördernden Länder nicht auf eine Anhebung der Produktionsquoten einigen.

Das Hauptthema an den Börsen sind aktuell die abgebrochenen Gespräche der „OPEC+“-Staaten. In mehreren Verhandlungsrunden konnten sich die ölfördernden Länder nicht auf eine Anhebung der Produktionsquoten einigen. Nachdem am Freitag eine zweitägige Debatte ergebnislos endete, beraumten die Länder für vorgestern eigentlich ein neues Treffen an. Doch dieses wurde letztlich auf unbestimmte Zeit verschoben.

Medien berichten, dass die Vereinigten Arabischen Emirate eine Einigung blockiert hätten. Die anderen Länder seien sich derweil bereits am Donnerstag einig gewesen, von August bis Dezember die Fördermenge um rund 2 Millionen Barrel pro Tag zu anzuheben.