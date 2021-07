Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wien (ots) -- Blockpit, der Experte für rechtskonforme und wirtschaftsgeprüfteSteuerberichte auf den Handel mit Krypto-Assets, erhält eine Finanzierung von10 Millionen US-Dollar- Der Lead Investor der aktuellen Runde ist MiddleGame Ventures, mit weitererBeteiligung von Fabric Ventures, Force over Mass Capital, Tioga Capital,Avaloq Ventures sowie dem bisherigen Investor Venionaire.- Blockpit will die Investition nutzen, um das Wachstum und die internationaleExpansion von Cryptotax - einer eigens entwickelten Steuerreporting-Software -zu beschleunigen.Blockpit (https://blockpit.io/) , der Experte für rechtskonforme undwirtschaftsgeprüfte Steuerberichte und Compliance-Lösungen für Krypto-Assets,hat heute eine Finanzierung von über 10 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Dasfrische Kapital stammt dabei von gleich fünf international bekannten Investorenaus dem FinTech- und Blockchain-Bereich. Unter anderem sind oder waren dieVenture Capital Firmen ebenfalls in Coinbase oder die Kryptotoken- undBlockchain-Protokolle Ripple, 1Inch, Near und Polkadot investiert. DieKapitalerhöhung soll dabei helfen, die eigens entwickelte und regelmäßig voneiner Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte Steuerreporting-SoftwareCryptotax weiterzuentwickeln und in zusätzlichen Ländern verfügbar zu machen.Das 2017 gegründete Unternehmen Blockpit entwickelte die Software Cryptotax, mitder Krypto-Trader und Investoren steuerpflichtige Gewinne aus dem Handel mitKrypto-Assets, wie zum Beispiel Bitcoin und Ethereum, automatisiert berechnenkönnen. Cryptotax berücksichtigt dabei auch Einkünfte aus Staking, DeFi,Lending, Mining und Margin Trading. Die Daten werden dabei von gängigenKryptobörsen oder eigenen Wallets in Echtzeit ausgelesen, standardisiert und einländerspezifischer Bericht erstellt, welcher die steuerpflichtigen Gewinnemitsamt weiteren hierbei relevanten Daten ausweist. Erst kürzlich erfolgte derRollout von Cryptotax in Spanien und Frankreich, womit die geprüftenSteuerberichte nun in insgesamt sechs Ländern erhältlich sind(AT/DE/FR/CH/ES/US). Laut Blockpit ist die Nachfrage nach der Software starkgestiegen, was sich die Firma mit der bevorstehenden Einführung der EU-DAC-8Richtlinie (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12632-Steuerbetrug-und-Steuerhinterziehung-Verstarkung-der-Vorschriften-fur-die-Zusammenarbeit-der-Verwaltungsbehorden-und-Ausweitung-des-Informationsaustauschs_de) sowie dem starken Aufschwung von Krypto-Assets erklärt. DAC-8 soll inZukunft den Datenaustausch zwischen Krypto-Handelsplattformen und Finanzbehörden