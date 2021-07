WIESBADEN (ots) - * Haushalte der höchsten Einkommensklasse haben zehn Mal so

hohe Ausgaben für das Auto wie Haushalte der niedrigsten Einkommensklasse



* Preise für Bahntickets im Fernverkehr seit 2015 gesunken, im Nahverkehr

deutlich angestiegen





* Unterschiedliche Preisentwicklung bei Pkw-Nutzung: Kraftstoffe, Reparaturenund Inspektion deutlich teurer, unterdurchschnittliche Preisentwicklung beiKfz-Steuer, -Versicherung und Auto-ZubehörDie Frage, wie Mobilität auch in Zukunft nachhaltig und erschwinglich gestaltetwerden kann, ist derzeit Ausgangspunkt vieler Diskussionen. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, gaben Haushalte im Jahr 2018 durchschnittlich 233Euro monatlich für Unterhalt und Nutzung von Pkw und anderen Kraftfahrzeugenaus. 33 Euro wurden im Schnitt für Bus-, Bahn-, und Taxidienstleistungenausgegeben. Die Höhe der Ausgaben für die verschiedenen Formen von Mobilitäthängt dabei stark vom monatlichen Haushaltseinkommen ab. So steigen die Ausgabenfür die Nutzung von Pkw - darunter wurden etwa Kraftstoffe, Ersatzteile,Wartung, Park- oder Stellplatzmieten sowie Ausgaben für Kfz-Steuer und-Versicherung summiert - kontinuierlich mit höherem Haushaltseinkommen.Haushalte in der höchsten Einkommensklasse von monatlich 4 000 Euro und mehrgaben im Schnitt 388 Euro pro Monat aus. Das war fast das Zehnfache dessen, wasHaushalte der niedrigsten Einkommensklasse (weniger als 1 100 Euro monatlich)aufwandten - nämlich im Schnitt lediglich 40 Euro.Ausgaben für Bus, Bahn und Co. steigen mit zunehmendem Einkommen weniger starkanBei den Ausgaben für Bus-, Bahn-, und Taxidienstleistungen ist der Unterschiedzwischen den Haushalten der niedrigsten und jenen der höchsten Einkommensklassewesentlich geringer: Haushalte mit weniger als 1100 Euro monatlichem Einkommenwandten 2018 für Bus, Bahn und Taxi 22 Euro monatlich auf. Haushalte derhöchsten Einkommensklasse gaben hierfür mit 44 Euro monatlich doppelt so vielaus. Somit geben Haushalte der niedrigsten Einkommensklasse für Unterhalt undNutzung eines Pkw pro Monat im Schnitt knapp doppelt so viel Geld aus wie fürdie Nutzung von Bus, Bahn und Taxi. Haushalte der höchsten Einkommensklassegeben hingegen für die Pkw-Nutzung rund neunmal so viel aus wie für die Nutzungvon Bus, Bahn und Taxi.Kraftstoffe, Reparaturen und Inspektion sind die Preistreiber fürAutofahrerinnen und -fahrerÄhnlich wie die Ausgabenstruktur der Haushalte unterscheiden sich auch diePreise für die verschiedenen Formen der Mobilität. Der motorisierteIndividualverkehr mit dem Auto ist für viele Menschen, etwa für