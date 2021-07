ROY Asset Holding SE: Siu Fung Siegfried Lee zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt

Siu Fung Siegfried Lee zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt



7. Juli 2021, Hungen - Herr Siu Fung Siegfried Lee (63) wurde kürzlich zum Managing Director und Chief Financial Officer (CFO) der ROY Asset Holding SE (WKN RYSE88, ISIN DE000RYSE888) bestellt. Herr Lee, der in Thailand geboren wurde und die britische Staatsbürgerschaft besitzt, ist der ehemalige Chairman und CEO der ROY ceramics Holding SE, jetzt ROY Asset Holding SE. Er hat einen Master-Abschluss in Keramikmaschinen von der South China University of Technology. Er ist seit 1993 als Unternehmer in Hongkong tätig und verfügt über mehr als 35 Jahre umfangreiche Erfahrung im Finanzbereich.



Surasak Lelalertsuphakun, Vorsitzender des Verwaltungsrats, sagt: "Siu Fung Siegfried Lee kennt das Keramikgeschäft sehr gut und er wird definitiv zur zukünftigen Wertschöpfung beitragen. Seit der Börsennotierung der ROY ceramics Holding SE in Deutschland hat Herr Lee auch das Immobiliengeschäft der Gruppe in den Vereinigten Staaten erfolgreich geleitet. Es ist nun an der Zeit, sich auf das wachsende Keramikgeschäft zu konzentrieren, da die ROY-Gruppe im Juli 2019 eine Keramikfliesenfabrik in Deutschland gekauft hat. Alle Vorstandsmitglieder schätzen sein Comeback und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm."



Siu Fung Siegfried Lee kommentiert: "Ich freue mich sehr, wieder in die Geschäftsleitung einzutreten. Das europäische Keramikgeschäft hat sich in der jüngsten Vergangenheit positiv entwickelt, vor allem getrieben durch die Akquisition der Klingenberg Dekokeramik GmbH und das Marktwachstum. Ich habe mich daher entschlossen, die bisherigen Mitglieder der Geschäftsführung bei der Steuerung und Beschleunigung des zukünftigen Wachstums zu unterstützen."



Siegfried Lee lebt derzeit in Kalifornien, USA.

Über ROY Asset Holding SE

Die ROY-Gruppe ist als Immobilienprojektentwickler und als Hersteller von hochwertigen Keramikfliesen tätig. Im Bereich Keramikfliesen richtet sich die Marke ROY vor allem an Luxushotels, exklusive Immobilien, öffentliche und gewerbliche Gebäude, Immobilienentwickler, Einzelhandelsfilialen, Architekten und Designhäuser. Im Bereich Immobilien entwickelt ROY gemeinsam mit namhaften Partnern - vor allem in Houston und Los Angeles in den USA - hochwertige Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie die Revitalisierung von Gewerbeimmobilien.

Kontakt:Matthias HerrmannGeschäftsführender DirektorROY Asset Holding SEGießener Str. 4235410 HungenTel. +49 (0)69 710455155Fax +49 (0)69 710455450

