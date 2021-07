Wien (APA-ots) - Große Auszeichnung für die zwei österreichischen Top Einkaufszentren Shopping City Süd und Donau Zentrum: Der internationale Entwickler und Betreiber von Shoppingcentern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) kürt diesen September sechs Standorte in vier europäischen Märkten zu Westfield Destinationen. Darunter auch Wiens größtes Shopping Center, das Donau Zentrum und Österreichs vielfältigstes Shoppingcenter, die Shopping City Süd. Die ausgewählten Center werden dadurch Teil des renommierten Westfield-Netzwerks von Flagship Shopping Centern in Europa und den USA, die zusammen über eine Milliarde Kund*innen pro Jahr erreichen.

Die Shopping City Süd und das Donau Zentrum erhalten als Premium Center den neuen Westfield Namen als Auszeichnung für die herausragende, anhaltend positive Entwicklung als Center und Wirtschaftsfaktor in ihrer Region. Beide Center blicken in den vergangenen Jahren auf einen beachtlichen Track-Record zurück, mit Highlights wie dem umfangreichen Refurbishment der Shopping City Süd, dem Ausbau und der Eröffnung der Multiplex-Terrassen sowie der Eröffnung der Dining Experience Area "The Kitchen" im Donau Zentrum. Beide verzeichneten auch zahlreiche Neueröffnungen, darunter Flagship-Stores namhafter internationaler Marken wie Maisons du Monde, Mister Spex, Dyson, Ravensburger, Läderach u.v.m. In Sachen Klimaschutz haben die Malls neue Maßstäbe mit der Installation und Inbetriebnahme gigantischer Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern beider Center gesetzt.



Zwtl.: Welcome to the Westfield-Family: ein Versprechen an die österreichische Community



Der Vorteil des neuen Brandings für die österreichischen Center: Alle Westfield Destinationen ziehen sowohl etablierte Einzelhändler als auch aufstrebende Marken in einem sich schnell entwickelnden Einzelhandels-, Lifestyle- und Entertainment-Umfeld an. Über das Shopping-Erlebnis und Entertainment-Angebot hinaus ist es auch ein weiterer Ansporn, den branchenführenden Anspruch, einzigartige Erlebnisse, gesellschaftliches Engagement, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit mit ganzer Kraft weiter zu verfolgen.