HAUCK & AUFHÄUSER stuft Norma Group auf 'Buy' Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Autosektor leide derzeit zwar unter Verzögerungen in den Lieferketten, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch …