Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 8,00 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



MGI erhöht aufgrund sehr starken organischen Wachstums im 1. HJ die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr; Geplante Smaato- Übernahme eröffnet zusätzliches Umsatz- und Ergebnispotenzial für das 2. HJ; Erhöhung unserer bisherigen Schätzungen und des Kursziels

Guidance-Erhöhung für das Geschäftsjahr 2021



Am 30.06.2021 hat die Media and Games Invest SE (MGI) die Erhöhung ihrer bisherigen Unternehmens-Guidance für das laufende Geschäftsjahr aufgrund des starken organischen Wachstums von mehr als 30,0% im ersten Halbjahr bekannt gegeben.



MGI rechnet für das Geschäftsjahr 2021 damit, ihr mittelfristiges Wachstumsziel eines jährlichen Umsatzwachstums in Höhe von 25,0% bis 30,0% pro Jahr zu übertreffen und strebt nun ein mehr als doppelt so hohes Wachstumstempo an als bisher erwartet. Hieraus resultiert ebenfalls ein erwarteter signifikanter Anstieg des bereinigten EBITDA für 2021, mit einem deutlich überproportionalen Zuwachs im Verhältnis zu den geplanten Umsatzerlösen.



Konkret erwartet das Unternehmen nun für das laufende Geschäftsjahr 2021 Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 220,0 Mio. EUR bis 240,0 EUR und ein bereinigtes EBITDA von 60,0 Mio. EUR bis 65,0 Mio. EUR. Mittelfristig soll ein Umsatzwachstum in Höhe von 25,0% bis 30,0% p.a. und ein EBITDA-Anstieg von 66,0% bis 72,0% p.a. erreicht werden.

Das erzielte hohe organische Wachstum und die erwartete dynamische Geschäftsentwicklung wird insbesondere durch die von MGI bereits bekannt gegebene stärkste organische Wachstumspipeline der Unternehmensgeschichte begünstigt. Im Gaming-Segment wurden verschiedene neue Spiele eingeführt, Plattformen erweitert und zusätzliche Inhalte zum Download ergänzt. gamigo hat z.B. Trove in Südkorea und Trove auf Nintendo Switch sowie die Closed Beta von Skydome veröffentlicht. Weitere Projekte hat der MGI-Konzern im Medien-Geschäftsbereich (Verve Group) erfolgreich realisiert. So hat Verve mit Teams vor Ort das operative Geschäft in Japan und Brasilien gestartet. Daneben wurden zahlreiche Partnerschaften mit Publishern und Werbetreibenden aus dem Gaming-Sektor geschlossen, während Verve mit der einzigen On-Device-Anonymisierungslösung ATOM ein vielversprechendes Produkt für die effiziente Nutzerakquisition eingeführt hat, die die klassischen 'Identifier for Advertisers' ablöst.



