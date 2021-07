Agrando conclut un tour de financement de série A de 12 millions EUR (FOTO)

Munich (ots) - La start-up agrotechnique munichoise Agrando a mené avec succès

son tour de table de série A avec un investissement de 12 millions d'euros.

C'est le montant le plus élevé jamais atteint pour une série A dans

l'agroalimentaire européen mené par yabeo Impact AG. Sony Innovation Fund et

Investbridge rejoignent les investisseurs actuels. Technology June Fund et

London family office JLR Star investissent à nouveau. Le capital permet à

Agrando, en passe de devenir le leader du marché européen, d'investir dans

l'internationalisation et la croissance ainsi que dans la R&D.



Fondée en 2017, Agrando est une plateforme indépendante reliant les

professionnels agricoles. Ils soutiennent agriculteurs, distributeurs et

agrofournisseurs avec des processus commerciaux optimisés, des analyses de

données et des conseils spécifiques au secteur. Les exploitations agricoles

accèdent à l'ensemble du marché et à la plus grande e-boutique germanophone

d'appros agricoles. Distributeurs et fournisseurs peuvent utiliser Agrando comme

canal de vente supplémentaire ou se lancer dans le e-commerce. L'entreprise

s'est aussi implantée en Autriche (2020) et en France (2021).







nous avons besoin d'entreprises agricoles fortes en Europe." Fils d'agriculteur

et informaticien de gestion, il s'intéresse aux besoins agricoles et

opportunités via l'optimisation des processus : "Ce n'est que si les

exploitations agricoles ont accès en continu aux informations du marché qu'elles

pourront prendre de bonnes décisions et positionner leurs exploitations pour

l'avenir."



Saskia Becker, Membre du Conseil de yabeo Impact AG: " Nous voulons contribuer

activement à la mutation de l'agriculture. Agrando présente les solutions pour

l'avenir agricole. " L'entreprise prévoit de digitaliser la filière agro

européenne et de rendre plus efficaces les petites exploitations."



Gen Tsuchikawa, Chief Investment Manager au Sony Innovation Fund: " Nous croyons

aux bénéfices de la digitalisation de l'agriculture. Agrando permet d'analyser

et de comprendre les besoins des agriculteurs pour prendre les meilleures

décisions et mettre en relation avec des fournisseurs de confiance, formant un

réseau qui leur permettra de s'adapter progressivement à l'évolution de

l'environnement."



Contact:



Kristina Lutilsky

mailto:presse@agrando.com

https://agrando.com/en-de/press



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/141290/4961777

OTS: Agrando GmbH





Le PDG et fondateur Jonathan Bernwieser: "Pour une chaîne de valeur durable,nous avons besoin d'entreprises agricoles fortes en Europe." Fils d'agriculteuret informaticien de gestion, il s'intéresse aux besoins agricoles etopportunités via l'optimisation des processus : "Ce n'est que si lesexploitations agricoles ont accès en continu aux informations du marché qu'ellespourront prendre de bonnes décisions et positionner leurs exploitations pourl'avenir."Saskia Becker, Membre du Conseil de yabeo Impact AG: " Nous voulons contribueractivement à la mutation de l'agriculture. Agrando présente les solutions pourl'avenir agricole. " L'entreprise prévoit de digitaliser la filière agroeuropéenne et de rendre plus efficaces les petites exploitations."Gen Tsuchikawa, Chief Investment Manager au Sony Innovation Fund: " Nous croyonsaux bénéfices de la digitalisation de l'agriculture. Agrando permet d'analyseret de comprendre les besoins des agriculteurs pour prendre les meilleuresdécisions et mettre en relation avec des fournisseurs de confiance, formant unréseau qui leur permettra de s'adapter progressivement à l'évolution del'environnement."Contact:Kristina Lutilskymailto:presse@agrando.comhttps://agrando.com/en-de/pressContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/141290/4961777OTS: Agrando GmbH