Agrando chiude round di finanziamenti Serie A con un investimento da 12 milioni (FOTO)

Monaco (ots) - Agrando, start-up AgTech con sede a Monaco di Baviera, ha

completato con successo il finanziamento Serie A con un investimento da 12

milioni di euro: è l'importo Serie A più alto mai raggiunto dal settore

agribusiness in Europa. yabeo Impact AG, impact fund dell'investitore

early-stage yabeo di Monaco, guida questo round. Sony Innovation Fund e

Investbridge si uniscono come nuovi investitori. Il VC tecnologico June Fund e

il family office londinese JLR Start hanno investito nuovamente. Il capitale

raccolto permetterà ad Agrando, che è sulla strada per diventare leader nel

mercato europeo, di investire in internazionalizzazione e R&S.



Agrando, fondata nel 2017, è una piattaforma indipendente che collega gli attori

dell'agri-trade: supporta agricoltori, rivenditori e produttori, ottimizzando i

processi commerciali, grazie a data-analysis e consulenza mirata. Le aziende

agricole hanno accesso ad una maggiore conoscenza del mercato e al più grande

negozio online di prodotti agricoli in lingua tedesca. I rivenditori e i

produttori possono usare Agrando come un canale di vendita aggiuntivo o per

entrare nell'online. L'azienda è già in Austria (2020) e in Francia (2021).







abbiamo bisogno di imprese agricole forti". Figlio di agricoltori e laureato in

Business Informatics, conosce sia le esigenze delle aziende agricole sia le

possibili opportunità di ottimizzazione: "Solo se le aziende agricole hanno

accesso a informazioni di mercato rilevanti, possono prendere decisioni migliori

ed essere resilienti"



Saskia Becker, Consiglio di amministrazione di yabeo Impact AG: "Vogliamo

contribuire alla trasformazione dell'agricoltura. Agrando ha le soluzioni giuste

per il futuro: digitalizzare il commercio agricolo europeo e soprattutto rendere

più efficienti le piccole aziende agricole."



Gen Tsuchikawa, Chief Investment Manager di Sony Innovation Fund: "Sony

Innovation Fund crede nei benefici della digitalizzazione agricola. Agrando

permette agli agricoltori di capire ciò di cui hanno bisogno per prendere

decisioni migliori: mettendoli poi in contatto con fornitori di fiducia, si

forma così una rete che permetterà loro di adattarsi più rapidamente ai

cambiamenti del settore".



