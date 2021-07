Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Shared Service Center (SSC) erweitern bisherigen Fokus auf das Finanzwesenstark um Angebote in Controlling, Vertrieb, Einkauf und Personal- Dienstleister erhoffen sich Effizienzgewinne durch Einsatz KünstlicherIntelligenz, SAP S/4 HANA und Robotic Process Automation- Weltweit mehr als 300 SSC befragtImmer mehr Unternehmen steigern ihre Servicequalität und senken Kosten, indemsie Routineaufgaben aus Personalverwaltung oder Rechnungswesen an zentraleShared Service Center (SSC) auslagern. Ein ungebrochener Trend, der sichfortsetzen wird, wie eine aktuelle Studie von der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC Deutschland nahelegt: Jedes zweite befragte SSC bietetinzwischen zusätzliche Services aus den Bereichen Controlling, Vertrieb oderKundenservice an oder plant, diese zeitnah auszubauen - auch als Global BusinessService (GBS) auf internationaler Ebene. Damit übernehmen die Service Centerverstärkt auch wertschöpfende Dienstleistungen, während sie ihre Kunden bishervorwiegend in deren Finanzverwaltung oder Rechnungswesen unterstützten. "DerFokus auf die Finanzfunktion in Shared Service Centern nimmt zwar langsam, abersichtbar ab. Damit gewinnt vor allem das Controlling eine immer zentralere Rolleals Dienstleistung, die viele Unternehmen durch SSC erbringen lassen, aber auchder Vertrieb oder der Einkauf", sagt Michael Suska, Partner und Experte für SSCbei PwC Deutschland.Trotz oder wegen Corona: Ausbau zu Global Business Services schreitet voranDie Entwicklung von Shared Services zu Global Business Services lag schon vorder COVID-19-Pandemie im Trend. 2019 stand die für GBS notwendigeStandardisierung auf der Liste der strategischen Ziele von SSC ganz oben. Trotzder Disruption durch Corona behalten 40 Prozent der befragten Shared ServiceCenter aktuell ihre GBS-Strategie bei, weitere 17 Prozent wollen sie sogarausbauen. Corona erweist sich also als Treiber der Weiterentwicklung der SSC zuGBS-Organisationen. Nachdem die Shared Service Center bei der Standardisierungwichtige Fortschritte erzielt haben, liegt der strategische Fokus nun auf derAutomatisierung. Die zugehörigen Technologien wirken sich positiv auf dieweitere Digitalisierung der Organisationen aus, die 2021 mit 80 Prozent aufPlatz eins der strategischen Ziele für die kommenden fünf Jahre liegt. Einwichtiger Schritt, findet Michael Suska: "Wenn Shared Service Center digitaleTools implementieren, erhöht das ihre Effizienz und es werden personelleKapazitäten für wertschöpfende Aufgaben frei. Auch wenn die Umstellung auf neueTechnologien Investitionen in Form von Zeit und Geld bedeutet, ist jetzt die