Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nel ASA-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. Schließlich genügt ein Anstieg von rund dreizehn Prozent für ein neues Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bei 2,14 EUR ausgelotet. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Anleger, die für Nel ASA bullish eingestellt sind, könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Denn heute weiß niemand, ob Sie die Aktien noch einmal so günstig bekommen. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

Fazit: Nel ASA kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.