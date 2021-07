Milano (ots) - -Un'opportunità per ampliare la gestione della mobilità

-Un sondaggio esclusivo di FREE NOW condotto in collaborazione con Civey rivelache nel post-covid, un dipendente su due (51%) vorrebbe poter organizzare ipropri spostamenti in modo più flessibile-L'attivazione del budget per la mobilità di FREE NOW prenderà il via inGermania e sarà poi esteso a tutta EuropaFREE NOW, la piattaforma di mobilità leader in Europa, offrirà un'alternativaall'auto aziendale: preferire il viaggio verso il lavoro in eScooter o tramitecarsharing è la parola d'ordine di molti dipendenti - soprattutto dopo la crisiCovid-19. Un sondaggio esclusivo condotto da FREE NOW insieme a Civey, infatti,mostra che dopo la pandemia del Covid-19, un dipendente su due (51%) percepiscel'esigenza di rendere più flessibile la propria mobilità; un'esigenzaparticolarmente sentita soprattutto nelle aree metropolitane tedesche, rivela ilsondaggio.A fronte di questi dati e nuove necessità FREE NOW for Business amplierà ilproprio portafoglio di prodotti includendo nella sua offerta B2B il "budget perla mobilità", offrendo quindi alle aziende nuove alternative alla gestione diuna flotta di auto aziendali. Utilizzando l'app FREE NOW, i dipendenti possonoutilizzare un budget mensile loro assegnato e usufruire in modo flessibile ditutte le alternative di mobilità disponibili nella loro città, come taxi,eScooter, monopattini elettrici o car sharing.Il mobility budget di FREE NOW sarà inizialmente sperimentato su larga scala inGermania da un totale di 2000 dipendenti, prima di essere successivamente estesooltre confine e in altri paesi europei.Mobility Budget: Uno strumento in più per attrarre giovani talentiEmanuele Leonardi, Senior Sales Manager di FREE NOW , dichiara: "Gli abitantidelle grandi città e i pendolari sono alla ricerca di servizi di mobilitàaffidabili e convenienti che possano collegarsi fra loro in modo smart eflessibile. Noi di FREE NOW offriamo esattamente questo vantaggio con la nostraapp e i nostri partner di mobilità multimodale in molte città d'Europa. Inoltre,con il budget per la mobilità supportiamo le aziende nel diventarecomplessivamente più eco-friendly, migliorando così la sostenibilità ambientale