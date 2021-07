FREE NOW ofrece un plan de movilidad flexible para sus clientes corporativos (FOTO)

Madrid (ots) - -Los empleados de las empresas que operan con FREE NOW podrán

disfrutar de un presupuesto de movilidad mensual para disfrutar de cualquiera de

las opciones de movilidad integradas en la plataforma



-Este plan, denominado presupuesto de movilidad, para empresas responde a las

nueva demanda de ofertas de movilidad flexibles, alternativas y sostenibles de

las empresas: tras la crisis del coronavirus, uno de cada dos empleados (51 %)

quiere moverse de forma más flexible y segura





-Alemania será el primer mercado en el que se lance esta opción para empresas ydespués se implementará en el resto de países europeos en los que está presenteFREE NOWTras la crisis del coronavirus y la mejora de las condiciones socio-sanitarias,muchas empresas están retomando la actividad en las oficinas y se observa cómocada vez más empleados prefieren desplazarse al trabajo en opciones de movilidadcompartida o de micromovilidad. Así lo revela una encuesta realizada por FREENOW (https://free-now.com/es/) , la plataforma líder de movilidad en Europa, encolaboración con Civey, que afirma que uno de cada dos empleados desearía que sumovilidad diaria fuera más flexible, en especial después de la pandemia. En estesentido, los empleados de entre 30 a 39 años (58%) son los que más flexibilidaddemandan a la hora de desplazarse. Por ello, FREE NOW ofrecerá a los clientescorporativos una nueva alternativa a la gestión de flotas con coches de empresa:el presupuesto de movilidad.Este plan para empresas, denominado presupuesto de movilidad, de FREE NOW forBusiness es un plan de beneficios de movilidad para empleados, a través del cualpueden gastar una asignación mensual en diferentes medios de transporte a cargode la empresa, tanto para acudir a la oficina como para fines privados. Elprimer mercado en el que se pondrá en marcha esta opción será Alemania, donde lacompañía cuenta con un amplio abanico de servicios de movilidad: taxis, cochescompartidos, patinetes eléctricos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas,etc.... En el caso de España, aún no hay fecha de lanzamiento, pero losempleados podrán hacer uso de todas las opciones de movilidad, desde motoseléctricas en Madrid, Barcelona y Valencia, a taxis en todas las ciudades deEspaña en las que opera FREE NOW. Estas opciones irán aumentando de acuerdo a laestrategia de FREE NOW de integrar nuevos servicios de movilidad en laplataforma y ser líder en cada categoría.La idea de lanzar esta opción surge por diferentes razones. Por un lado, con lavuelta a las oficinas, la movilidad se convierte en uno de los beneficios másimportantes para los empleados. De hecho, según una reciente encuesta de Mercer,