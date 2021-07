Alternative zum Dienstwagen / FREE NOW startet Mobilitätsbudget in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - - Chance für Ausbau von betrieblichem Mobilitätsmanagement: FREE

NOW bedient mit Mobilitätsbudget wachsende Nachfrage nach flexiblen,

alternativen und nachhaltigen Mobilitäts-Angeboten



- Mehr als Jobticket oder Dienstwagen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können

Mobilitätsbudget für die vorhandenen Alternativen Taxi, Mietwagen mit Fahrer

(Ride), aber auch für eScooter, eMoped und Carsharing einsetzen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Exklusive FREE-NOW-Umfrage in Kooperation mit Civey: Jeder zweite Arbeitnehmer(51 Prozent) will eigene Mobilität nach Corona flexibler gestalten; Zustimmungdafür besonders hoch in deutschen Ballungsgebieten- Pilotprojekt zum FREE-NOW-Mobilitätsbudget startet in Deutschland und wirddann in ganz Europa zum Einsatz kommenFREE NOW, Europas führende Mobilitätsplattform, bietet diesen Sommer eineAlternative zum Dienstwagen: Das Produktportfolio aus der FREE NOW App miteScooter, eMoped oder Carsharing-Autos kann jetzt mit einem Mobilitätsbudget fürArbeitnehmer genutzt werden. Dass sich Mitarbeiterinnen und MitarbeiterAlternativen für ihren täglichen Arbeitsweg wünschen, zeigt auch eine aktuelleUmfrage von FREE NOW in Kooperation mit Civey: Mehr als jeder zweite deutscheArbeitnehmer (51 Prozent) möchte vor allem nach der Pandemie die täglicheMobilität flexibler gestalten. In jungen Altersgruppen fällt die Zustimmungdafür noch stärker aus: Rund 58 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerzwischen 30-39 Jahren geben an, ihre individuelle Mobilität künftig flexiblerausrichten zu wollen.FREE NOW for Business erweitert nun künftig das eigene Produktportfolio um einMobilitätsbudget für Unternehmen und bietet Geschäftskunden neue Alternativenzum Flottenmanagement mit Dienstwagen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnendamit ein monatliches Budget über die FREE NOW App nutzen und alle in ihrerStadt verfügbaren Mobilitätsalternativen wie Taxi, Mietwagen mit Fahrer,eScooter, eMoped oder Carsharing flexibel buchen. Auch für private Fahrten.Zum Start der Testphase wird das FREE NOW Mobilitätsbudget zunächst inDeutschland von mehr als 2.000 Mitarbeitern verschiedener Firmenbranchenübergreifend getestet, bevor es anschließend grenzübergreifend in ganzEuropa zum Einsatz kommen soll.Jeder Zweite will tägliche Mobilität flexibler gestaltenEine aktuelle repräsentative Umfrage, die FREE NOW zwischen dem 24. Und dem 27.Juni 2021 in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey durchgeführthat, zeigt zudem, dass eine Mehrheit der Arbeitnehmer ihre Mobilität flexibler