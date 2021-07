Alternativa ao carro da empresa / FREE NOW lança Pacote de Mobilidade (FOTO)

Lisboa (ots) - - FREE NOW vai ao encontro da crescente procura por parte das

- Estudo exclusivo FREE NOW em associação com a Civey revela que um em cada doiscolaboradores (51%) pretende tornar a sua própria mobilidade pós-coronavírus,mais flexível- O Pacote de Mobilidade foi lançado esta semana na Alemanha e seguir-se-á oresto da Europa.A FREE NOW, plataforma de mobilidade líder na Europa, lança uma alternativa aocarro da empresa que visa ir ao encontro dos novos hábitos de mobilidade doscolaboradores. De acordo com um estudo realizado pela FREE NOW em conjunto com aCivey, mais de um em cada dois funcionários alemães (51%) gostaria que a suamobilidade diária fosse mais flexível, especialmente após a pandemia. Nos gruposetários mais jovens, esta tendência é ainda mais forte com cerca de 58% de todosos funcionários entre os 30-39 anos de idade a afirmarem que gostariam que a suamobilidade individual no futuro fosse mais flexível.A FREE NOW irá assim expandir o portfólio de produtos B2B para incluir o Pacotede Mobilidade para empresas e oferecer aos clientes empresariais novasalternativas à tradicional gestão de frotas automóveis.. A ideia é que osfuncionários tenham disponível na app FREE NOW um orçamento mensal que pode serusado em todas as alternativas de mobilidade disponíveis em Portugalcomo TÁXI,TVDE e Scooters.Um em cada dois quer tornar a mobilidade diária mais flexívelUm estudo recente realizado pela FREE NOW entre 24 e 27 de junho de 2021, emconjunto com a empresa de sondagens Civey, mostra que a maioria dosColaboradores quer que a sua mobilidade seja mais flexível. A pandemia decoronavírus e as mudanças que a acompanharam, tais como o teletrabalho, otrabalho remoto ou as poucas reuniões, vem reforçar esta tendência.No grupo etário dos 30-39, quase 60% (58,2%) disse que queria tornar a suaprópria mobilidade mais flexível no futuro. Um mix que combine várias formas detransporte, tais como transportes públicos, micromobilidade ou carros da empresae que tenha em conta estas necessidades em mudança. Globalmente, a aprovaçãodeste formato de mobilidade flexível cresce proporcionalmente ao aumento dedensidade populacional: 51,4% são a favor da ideia em áreas muito densamentepovoadas; em contraste, pouco mais de um em cada três (38,1%) são desta opiniãoem áreas com densidade populacional muito baixa.